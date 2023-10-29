США и ЕС сомневаются в возможности одновременно обеспечить оружием Украину и Израиль.

США и страны ЕС усиливают давление на оборонных производителей с целью увеличения производства из-за опасений возникновения новых конфликтов и необходимости обеспечения оружием Украины и Израиля.

Что известно об опасениях Запада относительно военной помощи Украине и Израилю

По информации журналистов издания, в западных оборонных ведомствах опасаются расширения конфликта в Израиле на фоне развязанной Кремлем преступной войны против Украины.

Опасения вызваны риском, что резервов вооружений может не хватить для двух стран одновременно.

Конечно, существуют опасения по поводу конкуренции за военные ресурсы из-за ограниченных производственных мощностей. В Европе и США возникнет еще большая потребность в этих ограниченных производственных мощностях, – заявляет гендиректор шведского управления оборонной техники Йоран Мортенссон. Поделиться

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также признает, что у оборонных возможностей стран-членов Альянса нет достаточных резервов для реагирования на масштабные военные кризисы.

Оборонная промышленность стран-членов НАТО не имеет достаточных резервных мощностей, чтобы реагировать на кризисы, подобные нынешнему. Нам нужно больше этого, чтобы гарантировать, что у нас будет продукция, когда она нам понадобится, – подчеркнул Столтенберг. Поделиться

Авторы материала объясняют, что поскольку спрос значительно опережает производственные мощности, цены на ряд военных товаров начали расти.

Если 155-миллиметровые артиллерийские снаряды стандарта НАТО стоили примерно 2,1 тыс. долларов за штуку до вторжения России в Украину, сейчас цена этих снарядов выросла в четыре раза, примерно до 8,4 тыс. долларов. Политики призвали оборонные компании расширить мощности и ускорить производство, однако представители отрасли заявляют, что им нужны гарантии того, что спрос не упадет после прекращения боевых действий, что приведет к сокращению инвестиций компаний, как это бывало в прошлом. Пока в обоих конфликтах используются разные вооружения, однако ситуация может измениться, если военные действия распространятся на территорию Израиля, говорится в материале издания. Поделиться

По мнению аналитиков крупнейшего американского оборонного производителя General Dynamics, израильский конфликт повысит спрос, уже поднятый Украиной.

В компании заявили об увеличении производства артиллерийских снарядов и других боеприпасов быстрее, чем предполагалось, чему способствовали инвестиции Пентагона в новые мощности.

Компания планирует ежегодно производить один миллион снарядов, что значит пятикратное увеличение.