США и ЕС сомневаются в возможности одновременно обеспечить оружием Украину и Израиль.

США и страны ЕС усиливают давление на оборонных производителей с целью увеличения производства из-за опасений возникновения новых конфликтов и необходимости обеспечения оружием Украины и Израиля.
Что известно об опасениях Запада относительно военной помощи Украине и Израилю
По информации журналистов издания, в западных оборонных ведомствах опасаются расширения конфликта в Израиле на фоне развязанной Кремлем преступной войны против Украины.
Опасения вызваны риском, что резервов вооружений может не хватить для двух стран одновременно.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг также признает, что у оборонных возможностей стран-членов Альянса нет достаточных резервов для реагирования на масштабные военные кризисы.
Авторы материала объясняют, что поскольку спрос значительно опережает производственные мощности, цены на ряд военных товаров начали расти.
По мнению аналитиков крупнейшего американского оборонного производителя General Dynamics, израильский конфликт повысит спрос, уже поднятый Украиной.
В компании заявили об увеличении производства артиллерийских снарядов и других боеприпасов быстрее, чем предполагалось, чему способствовали инвестиции Пентагона в новые мощности.
Компания планирует ежегодно производить один миллион снарядов, что значит пятикратное увеличение.
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