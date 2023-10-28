ВСУ уничтожили 8 артсредств и 2 склада боеприпасов армии РФ — сводка Генштаба

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. В течение суток авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 4 – по ЗРК противника.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 06.00 28 октября 2023 года по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

За прошедшие сутки произошло 60 боевых столкновений.

Всего враг нанес 8 ракетных и 15 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Также за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив 4 управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистическую ракету Искандер-М, зенитные управляемые ракеты С-300/400 и ударные БПЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено большинство ударных БпЛА и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары пришлись по таким населенным пунктам: Новомихайловка Донецкой области; Берислав, Веселое Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 80 населённых пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел, продолжал перегруппировку войск.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Андреевки, где наши защитники отразили 5 атак противника. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Степного, Авдеевки, Первомайского Донецкой области, где силами обороны были отражены 15 атак врага.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили более 20 атак врага.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили все атаки врага неподалеку от Водяного, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении враг пытался восстановить утраченное положение северо-западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 8 артиллерийских средств, 2 состава боеприпасов, тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и 3 средства противовоздушной обороны противника.

Потери армии РФ на войне в Украине

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.10.23 ориентировочно составили: