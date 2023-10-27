Украинские военные продолжают контрнаступательную операцию в районе Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута Донецкой области и отбивают многочисленные атаки преступной армии РФ в районе Авдеевки.

Что известно о потерях окупантов и атаках армии РФ по Украине

По информации Генштаба, за сутки украинские военные 47 раз вступали в бой с подразделениями террористической российской армии.

Продолжается успешное контрнаступление в направлении Мелитополя и Бахмута. Украинские военные пытаются истощить врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а еще 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 8 артиллерийских средств, 2 склада боеприпасов и 3 средства противовоздушной обороны противника.

В то же время оккупанты в течение суток нанесли 6 ракетных и 8 авиаударов, совершили 27 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта