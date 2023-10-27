ВСУ продолжают наступление на двух направлениях и отбивают атаки армии РФ в районе Авдеевки - сводка Генштаба
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ продолжают наступление на двух направлениях и отбивают атаки армии РФ в районе Авдеевки - сводка Генштаба

Генштаб ВСУ
Военные ВСУ
Читати українською

Украинские военные продолжают контрнаступательную операцию в районе Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута Донецкой области и отбивают многочисленные атаки преступной армии РФ в районе Авдеевки.

Что известно о потерях окупантов и атаках армии РФ по Украине

По информации Генштаба, за сутки украинские военные 47 раз вступали в бой с подразделениями террористической российской армии.

Продолжается успешное контрнаступление в направлении Мелитополя и Бахмута. Украинские военные пытаются истощить врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а еще 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 8 артиллерийских средств, 2 склада боеприпасов и 3 средства противовоздушной обороны противника.

В то же время оккупанты в течение суток нанесли 6 ракетных и 8 авиаударов, совершили 27 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

  • В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает проводить диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись Бобиловке Сумской области и Волчанск Харьковской области.

  • На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, продолжал перегруппировку войск. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Двухлетняя, Синьковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области.

  • На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел, продолжал перегруппировку войск. В то же время от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Невское, Белогоровка Луганской области и Северск, Спорное Донецкой области.

  • На Бахмутском направлении враг пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки, где наши защитники отразили 5 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Ивановское, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

  • На Авдеевском направлении кафиры вели безуспешные штурмовые действия в районах Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Здесь Силами обороны отражены 13 атак противника. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

  • На Марьинском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши защитники отразили 19 атак врага. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

  • На Шахтерском направлении украинские воины отразили все атаки врага у Водяного, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

  • В Запорожском направлении захватчики пытались восстановить утраченное положение северо-западнее Вербового Запорожской области, успеха не имели. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенным пунктам, в частности, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Роботино, Каменка Запорожской области; Никополь Днепропетровской области.

  • На Херсонском направлении вражеских артиллерийских и минометных обстрелов подверглись Зеленовка Херсонской области и Херсон.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сырский назвал главную цель ВСУ на данном этапе войны
Сухопутные войска ВС Украины
Александр Сырский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили 14 атак на Авдеевском направлении — сводка Генштаба
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.