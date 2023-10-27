Украинские военные продолжают контрнаступательную операцию в районе Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута Донецкой области и отбивают многочисленные атаки преступной армии РФ в районе Авдеевки.
Что известно о потерях окупантов и атаках армии РФ по Украине
По информации Генштаба, за сутки украинские военные 47 раз вступали в бой с подразделениями террористической российской армии.
Продолжается успешное контрнаступление в направлении Мелитополя и Бахмута. Украинские военные пытаются истощить врага вдоль всей линии фронта.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а еще 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 8 артиллерийских средств, 2 склада боеприпасов и 3 средства противовоздушной обороны противника.
В то же время оккупанты в течение суток нанесли 6 ракетных и 8 авиаударов, совершили 27 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает проводить диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись Бобиловке Сумской области и Волчанск Харьковской области.
На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, продолжал перегруппировку войск. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Двухлетняя, Синьковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области.
На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел, продолжал перегруппировку войск. В то же время от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Невское, Белогоровка Луганской области и Северск, Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки, где наши защитники отразили 5 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Ивановское, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении кафиры вели безуспешные штурмовые действия в районах Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Здесь Силами обороны отражены 13 атак противника. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши защитники отразили 19 атак врага. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.
На Шахтерском направлении украинские воины отразили все атаки врага у Водяного, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.
В Запорожском направлении захватчики пытались восстановить утраченное положение северо-западнее Вербового Запорожской области, успеха не имели. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенным пунктам, в частности, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Роботино, Каменка Запорожской области; Никополь Днепропетровской области.
На Херсонском направлении вражеских артиллерийских и минометных обстрелов подверглись Зеленовка Херсонской области и Херсон.
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