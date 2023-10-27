ЗСУ продовжують наступ на двох напрямках і відбивають атаки армії РФ в районі Авдіївки — зведення Генштабу

За інформацією Генштабу, протягом доби українські військові 47 разів вступали у бій із підрозділами терористичної російської армії.

Продовжується успішний контрнаступ у напрямку Мелітополя і Бахмута. Українські військові намагаються виснажити ворога уздовж усієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та ще 4 - по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 8 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів та 3 засоби протиповітряної оборони противника.

У той же час окупанти протягом доби завдали 6 ракетних та 8 авіаударів, здійснили 27 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військових та об’єктах цивільної інфраструктури.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує проводити диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Бобилівка Сумської області та Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, продовжував перегрупування військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів, продовжував перегрупування військ. У той же час, від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Невське, Білогорівка Луганської області та Сіверськ, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки, де наші захисники відбили 5 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Тут Силами оборони відбито 13 атак противника. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 19 атак ворога. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили всі атаки ворога біля Водяного, Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому напрямку загарбники намагалися відновити втрачене положення північно-західніше Вербового Запорізької області, успіху не мали. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Роботине, Кам’янка Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області.