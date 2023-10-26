У ЗСУ розкрили чисельність військ РФ на Лимано-куп’янському напрямку

Ворог намагається штурмувати нас цілодобово. Спроби штурмів не зупиняються. Він намагається відбити Куп’янськ-Вузловий. Це дійсно стратегічна залізнична розв’язка, за яку він намагається вхопитися і наносить ураження по переправах, по всіх об’єктах, що можуть нас відрізати від Куп’янська-Вузлового, - зазначає військовий.