У ЗСУ розкрили чисельність військ РФ на Лимано-куп’янському напрямку

Начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо зазначив, що чисельність угруповання військ РФ на лимано-куп’янському напрямку становить близько 100 тисяч.
Угруповання ворога на Лимано-Куп'янському напрямку становить близько 100 тисяч осіб
На цьому напрямку за добу відбулося 17 боєзіткнень, окупанти завдали дев'ять авіаударів та 613 разів обстріляли позиції ЗСУ. Українські військові ліквідували 194 військових РФ.
Що відомо про ситуацію в районі Куп’янська
За інформацією командира підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Дениса Ярославського, ворог цілодобово проводить спроби штурмів.
Він підкреслив, що наразі військові злочинці прагнуть взяти Куп’янськ в оточення.
Ярославський зазначив, що окупанти зазнають численних втрат, однак продовжують спроби атак за рахунок швидкого перекидання резервів.
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