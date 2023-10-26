У ЗСУ розкрили чисельність військ РФ на Лимано-куп’янському напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЗСУ розкрили чисельність військ РФ на Лимано-куп’янському напрямку

війна
Джерело:  АрміяInform

Начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо зазначив, що чисельність угруповання військ РФ на лимано-куп’янському напрямку становить  близько 100 тисяч.

Угруповання ворога на Лимано-Куп'янському напрямку становить близько 100 тисяч осіб

 Одним із найгарячіших напрямків у районі нашої відповідальності є лимано-куп’янський. Там ворог не полишає спроб повторно захопити Куп’янськ — важливий вузловий центр для постачання своїх підрозділів. Але до цих активних бойових дій, які почались у жовтні, ми готувались, зводили відповідні оборонні споруди, - наголосив Фітьо.

На цьому напрямку за добу відбулося  17 боєзіткнень, окупанти завдали дев'ять авіаударів та  613 разів обстріляли позиції ЗСУ. Українські військові ліквідували 194 військових РФ.

Що відомо про ситуацію в районі Куп’янська

За інформацією командира підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Дениса Ярославського, ворог цілодобово проводить спроби штурмів.

Ворог намагається штурмувати нас цілодобово. Спроби штурмів не зупиняються. Він намагається відбити Куп’янськ-Вузловий. Це дійсно стратегічна залізнична розв’язка, за яку він намагається вхопитися і наносить ураження по переправах, по всіх об’єктах, що можуть нас відрізати від Куп’янська-Вузлового, - зазначає військовий.

Він підкреслив, що наразі військові злочинці прагнуть взяти Куп’янськ в оточення.

Ярославський зазначив, що окупанти зазнають численних втрат, однак продовжують спроби атак за рахунок швидкого перекидання резервів.

Ми не відчуваємо, що ворога стає менше. Знаємо, що він намагається найближчим часом спробувати повторні штурмові дії. Ситуація дуже важка, - пояснює військовий.

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