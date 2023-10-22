Армія РФ обстріляла Куп'янськ, поранено двоє дітей
Категорія
Україна
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Армія РФ обстріляла Куп'янськ, поранено двоє дітей

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Куп'янськ

Троє осіб отримали важкі поранення через ранковий обстріл Куп'янська армією РФ 22 жовтня. Серед поранених – двоє підлітків.

Армія РФ атакувала Куп'янськ

Російська армія зранку 22 жовтня атакувала Куп'янськ Харківської області. Тяжкі поранення отримали троє осіб, серед них двоє дітей.

Про це повідомляє керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Сьогодні близько 7:00 ранку ворог обстріляв м. Куп'янськ. Є влучання у житлові будинки, зазнали поранення 3 людей, – повідомив чиновник.

Дівчинка 15 років та 63-річна жінка отримали важкі поранення. Їх госпіталізували у важкому стані. Хлопець 17 років госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Удар по терміналу Нової Пошти на Харківщині

Напередодні, пізно ввечері 21 жовтня, росіяни вдарили ракетою С-300 по терміналу Нової Пошти у селі Коротич Харківської області.

В результаті удару сталася значна руйнація будівлі терміналу, пошкоджені 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепа.

Пізніше місцева влада уточнила, що поранення отримали 16 осіб, шестеро людей загинули.

Також на об'єкті сталася пожежа на площі близько 300 кв м. Об 00:14 її було ліквідовано. На місці події працювало 9 одиниць техніки та 47 чоловік особового складу ДСНС.

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Категорія
Україна
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