Армия РФ обстреляла Купянск, ранены двое детей

Армия РФ атаковала Купянск

Российская армия с утра 22 октября атаковала Купянск Харьковской области. Тяжелые ранения получили три человека, среди них двое детей.

Об этом сообщает руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов в Telegram.

Сегодня около 7:00 утра враг обстрелял г. Купянск. Есть попадания в жилые дома, получили ранения 3 человека, – сообщил чиновник. Поделиться

Девочка 15 лет и 63-летняя женщина получили тяжелые ранения. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. Парень 17 лет был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Удар по терминалу Новой Почты в Харьковской области

Накануне поздно вечером 21 октября россияне ударили ракетой С-300 по терминалу Новой Почты в селе Коротич Харьковской области.

В результате удара произошло значительное разрушение здания терминала, повреждены 7 грузовых автомобилей и 2 полуприцепа.

Позже местные власти уточнили, что ранения получили 16 человек, шесть человек погибли.

Также на объекте произошел пожар на площади около 300 кв м. В 00:14 он был ликвидирован. На месте происшествия работали 9 единиц техники и 47 человек личного состава ГСЧС.