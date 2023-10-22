Армия РФ обстреляла Купянск, ранены двое детей

Три человека получили тяжелые ранения из-за утреннего обстрела Купянска армией РФ 22 октября. Среди раненых – двое подростков.
Армия РФ атаковала Купянск
Российская армия с утра 22 октября атаковала Купянск Харьковской области. Тяжелые ранения получили три человека, среди них двое детей.
Об этом сообщает руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов в Telegram.
Девочка 15 лет и 63-летняя женщина получили тяжелые ранения. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. Парень 17 лет был госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Удар по терминалу Новой Почты в Харьковской области
Накануне поздно вечером 21 октября россияне ударили ракетой С-300 по терминалу Новой Почты в селе Коротич Харьковской области.
В результате удара произошло значительное разрушение здания терминала, повреждены 7 грузовых автомобилей и 2 полуприцепа.
Позже местные власти уточнили, что ранения получили 16 человек, шесть человек погибли.
Также на объекте произошел пожар на площади около 300 кв м. В 00:14 он был ликвидирован. На месте происшествия работали 9 единиц техники и 47 человек личного состава ГСЧС.
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