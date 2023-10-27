Сирський назвав головну мету ЗСУ на даному етапі війни

За словами командувача Сухопутних військ ЗС України генерала-полковника Олександра Сирського, наразі наші воїні сконцентрувалися на тому, щоб завдати максимальних втрат армії РФ.

Сирський оцінив ситуацію на фронті

Генерал-полковник відвідав підрозділи на Лимано-Купְянському напрямку.

Він звертає увагу на те, що ситуація на даному напрямку залишається складною, однак контрольованою.

Поки російські загарбники не відмовляються активних бойових дій на цій ділянці фронту.

Як повідомляє Сирський, ворог постійно підтягує резерви та не зважає на великі втрати, як в особовому складі, так і в техніці.

Окрім того, наголошується, що російські загарбники роблять все можливе, щоб прорвати нашу оборону з метою виходу безпосередньо до Куп'янська з подальшим його блокуванням та оточенням.

Під час зустрічі командувача з командирами бригад та офіцерами штабів було вирішено нагальні питання ефективності вогневого ураження противника, підсилення підрозділів резервами, логістичного забезпечення та багато інших.

Яке ключове актуальне завдання ЗСУ на полі бою

За словами генерала-полковника, українські воїни продовжують вести активну оборону, а також безперервно знищувати сили армії РФ.

Наша мета - завдання максимальних втрат противнику, утримання займаних рубежів та позицій, відновлення, а на окремих напрямках проведення наступальних дій… Пишаюся нашими воїнами, їх витримкою та хоробрістю, спроможністю в умовах чисельної переваги противника проводити наступальні дії, кожного дня звільняючи від окупантів нашу землю! Війна - це складний та важкий шлях, але ми повинні його пройти заради наших дітей, їхнього щасливого майбутнього, збереження та розквіту нашої держави, — заявив Олександр Сирський. Поширити

Окрім того, наголошується, що під час робочого візиту командувача Сухопутних військ ЗСУ зустрівся з воїнами, які відзначилися в боях, подякував за героїзм, стійкість та мужність, вручив відзнаки Командувача Сухопутних військ ЗС України, цінні подарунки та сертифікати на грошові премії.