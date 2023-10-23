ЗСУ розширили свою присутність на лівобережжі Херсонщини — аналітики

Українські сили утримують позиції та розширюють свою присутність на лівому березі Херсонської області.

Що відбувається на лівому березі Херсонщини

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що українські сили розширили свою присутність на східному березі та позиції від берегової лінії Дніпра до верхів’їв річки Конка.

Російське джерело стверджувало, що українські війська просунулися до 5 км між Олешками та Козачими Лагерями.

Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили просунулися поблизу Новодонецького (12 км на південний схід від Великої Новосілки). Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки біля Пречистівки, Золотої Ниви, Старомайорського та Приютного.

22 жовтня російський військовий блогер заявив, що війська РФ контратакували поблизу Полтавки і охарактеризував цей район як новий напрямок російських наступальних дій.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Російський "воєнкор" заявив, що невеликі українські групи ведуть розвідку в районі Вербового.

Генштаб ЗСУ також заявив, що українські сили відбили російські штурми поблизу Роботиного та Вербового.

Повідомляється, що станом на 22 жовтня українські сили утримують позиції на східному (лівому) березі Херсонської області. Російські джерела продовжують стверджувати, що українські сили діють у Кринках і що бої тривають біля села.

ЗСУ здійснюють рейди на Херсонщині

Згідно з даними естонських розвідників, наші захисники почали здійснювати рейди в Херсонській області.

Окрім того, зафіксовано можливий плацдарм воїнів ЗСУ на лівому березі Дніпра.

Нещодавно з’явилася інформація про перекидання додаткових сил російських загарбників на цей напрямок.