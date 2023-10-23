ВСУ расширили свое присутствие на левобережье Херсонщины – аналитики
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ расширили свое присутствие на левобережье Херсонщины – аналитики

ВСУ
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Источник:  ISW

Украинские силы удерживают позицию и расширяют свое присутствие на левом берегу Херсонской области.

Что происходит на левом берегу Херсона

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что украинские силы расширили свое присутствие на восточном берегу и позиции от береговой линии Днепра до верховьев реки Конка.

Российский источник утверждал, что украинские войска продвинулись в 5 км между Олешками и Казачьими Лагерями.

Российский "военкор" утверждал, что украинские силы продвинулись вблизи Новодонецкого (12 км юго-восточнее Великой Новоселки). Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские атаки возле Пречистовки, Золотой Нивы, Старомайорского и Приютного.

22 октября российский военный блоггер заявил, что войска РФ контратаковали вблизи Полтавки и охарактеризовали этот район как новое направление российских наступательных действий.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия в Мелитопольском направлении. Российский военкор заявил, что небольшие украинские группы ведут разведку в районе Вербового.

Генштаб ВСУ также заявил, что украинские силы отразили российские штурмы вблизи Роботиного и Вербового.

Сообщается, что на 22 октября украинские силы удерживают позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области. Российские источники продолжают утверждать, что украинские силы действуют в Крынках и что бои продолжаются у села.

ВСУ совершают рейды в Херсонской области

Согласно данным эстонских разведчиков, наши защитники начали совершать рейды в Херсонской области.

Кроме того, зафиксирован возможный плацдарм воинов ВСУ на левом берегу Днепра.

Недавно появилась информация о опрокидывании дополнительных сил российских захватчиков на это направление.

Это может свидетельствовать о том, что россияне ощущают угрозу. Вероятно, цель рейдов ВСУ состоит в сковывании российских войск. По последней информации, украинцы достигают этого, говорится в сообщении.

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