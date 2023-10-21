Бойцы ВСУ закрепились в селе на левом берегу Херсонщины — аналитики

Украинские воины продолжили более масштабные, чем обычно, наземные операции на левом берегу Херсонской области — им даже удалось закрепиться в селе Крынки.

Что происходит на левом берегу Херсонщины

По словам американских аналитиков, геолокационные кадры, обнародованные несколько дней назад, подтверждают данные о том, что бойцы ВСУ продвинулись к северо-восточным Крынкам (27 км к востоку от города Херсона и 2 км от реки Днепр).

Российские военные блоггеры также начали писать о том, что украинские силы закрепляются у Крынок и продолжают удерживать свое присутствие у Антоновского шоссе и железнодорожных мостов.

Еще один российский пропагандист заявил, что бойцы ВСУ продвинулись дальше в Крынки вплоть до дороги Казачьи Лагеря-Крынки-Корсунка, прежде чем российские авиаудары отбросили украинские войска на северную окраину населенного пункта.

Кроме того, в информационном пространстве врага распространяется информация о том, что продолжаются бои возле Песчановки (14 км к востоку от Херсона и 4 км от Днепра), а на южной окраине населенного пункта действует украинская диверсионно-разведывательная группа.

Как сообщают представители американского Института изучения войны, у них нет визуального подтверждения того, что бойцы ВСУ удерживают какие-либо другие позиции в населенных пунктах на восточном берегу Херсонской области, кроме Крынок.

ВСУ совершают рейды в Херсонской области

Согласно данным эстонских разведчиков, наши защитники начали совершать рейды в Херсонской области.

Кроме того, зафиксирован возможный плацдарм воинов ВСУ на левом берегу Днепра.

Недавно появилась информация о переброске дополнительных сил российских захватчиков на это направление.