Бойцы ВСУ закрепились в селе на левом берегу Херсонщины — аналитики

Украинские воины продолжили более масштабные, чем обычно, наземные операции на левом берегу Херсонской области — им даже удалось закрепиться в селе Крынки.
Что происходит на левом берегу Херсонщины
По словам американских аналитиков, геолокационные кадры, обнародованные несколько дней назад, подтверждают данные о том, что бойцы ВСУ продвинулись к северо-восточным Крынкам (27 км к востоку от города Херсона и 2 км от реки Днепр).
Российские военные блоггеры также начали писать о том, что украинские силы закрепляются у Крынок и продолжают удерживать свое присутствие у Антоновского шоссе и железнодорожных мостов.
Еще один российский пропагандист заявил, что бойцы ВСУ продвинулись дальше в Крынки вплоть до дороги Казачьи Лагеря-Крынки-Корсунка, прежде чем российские авиаудары отбросили украинские войска на северную окраину населенного пункта.
Кроме того, в информационном пространстве врага распространяется информация о том, что продолжаются бои возле Песчановки (14 км к востоку от Херсона и 4 км от Днепра), а на южной окраине населенного пункта действует украинская диверсионно-разведывательная группа.
Как сообщают представители американского Института изучения войны, у них нет визуального подтверждения того, что бойцы ВСУ удерживают какие-либо другие позиции в населенных пунктах на восточном берегу Херсонской области, кроме Крынок.
ВСУ совершают рейды в Херсонской области
Согласно данным эстонских разведчиков, наши защитники начали совершать рейды в Херсонской области.
Кроме того, зафиксирован возможный плацдарм воинов ВСУ на левом берегу Днепра.
Недавно появилась информация о переброске дополнительных сил российских захватчиков на это направление.
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