Залужный спланировал действия ВСУ в районе Авдеевки и Купянска.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил позиции украинских военных в районе Авдеевки Донецкой области и Купянска - Харьковской области и спланировал с командованием дальнейшие действия.
Что известно о работе Залужного на Купянском и Авдеевском направлениях
Главнокомандующий украинской армией совершил визит на позиции украинских военных в районе Авдеевки и Купянска.
Он отметил, что при атаках российские военные преступники активно используют штурмовые подразделения и большое количество бронетехники, при этом используя авиацию и артиллерию.
Тем не менее, наши воины продолжают героически отражать атаки, уничтожая живую силу и технику противника.
Что известно о ситуации на Купянском направлении
Также Залужный провел работу на Купянском направлении, где оккупанты продолжают наступательные действия. Наши ребята крепко держат оборону в сверхсложных условиях.
Залужный поблагодарил каждую бригаду, всех защитников, кто в бою за Украину.
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