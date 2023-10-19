Залужный спланировал действия ВСУ в районе Авдеевки и Купянска.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил позиции украинских военных в районе Авдеевки Донецкой области и Купянска - Харьковской области и спланировал с командованием дальнейшие действия.

Что известно о работе Залужного на Купянском и Авдеевском направлениях

Главнокомандующий украинской армией совершил визит на позиции украинских военных в районе Авдеевки и Купянска.

На войне нет обычных участков фронта. Есть только те, где посложнее. Сейчас – это Авдеевка. Здесь противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону и окружить город, говорится в его сообщении. Поделиться

Он отметил, что при атаках российские военные преступники активно используют штурмовые подразделения и большое количество бронетехники, при этом используя авиацию и артиллерию.

Тем не менее, наши воины продолжают героически отражать атаки, уничтожая живую силу и технику противника.

С командующими и командирами бригад, выполняющими задачи на Авдеевском направлении, определили последовательность наших шагов с учетом постоянной смены оперативной обстановки и обсудили первоочередные потребности подразделений, - подчеркнул Залужный. Поделиться

Что известно о ситуации на Купянском направлении

Также Залужный провел работу на Купянском направлении, где оккупанты продолжают наступательные действия. Наши ребята крепко держат оборону в сверхсложных условиях.

Залужный поблагодарил каждую бригаду, всех защитников, кто в бою за Украину.