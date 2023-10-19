ВСУ пока не сбивают баллистику по всем направлениям — Игнат назвал причину

Украинские военные не могут сбивать баллистические ракеты "Искандер" и "Кинжал" врага по всем направлениям. Главная причина этого – недостаточное количество средств.
ВСУ не могут во всех направлениях сбивать баллистику
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал сегодняшнюю атаку россиян, в ходе которой оккупанты использовали, в частности, и баллистику.
Спикер добавил, что украинская противовоздушная оборона усиливается западным вооружением, но пока не закрывает все направления от возможных атак врага.
Игнат призвал украинцев на фоне отопительного сезона особенно внимательно относиться к воздушным тревогам и находиться в укрытиях во время угрозы.
Силы ПВО за ночь уничтожили четыре из 17 воздушных целей врага
Воздушные силы сообщают, что с 20:00 18 октября по 5:00 19 октября российские войска атаковали Украину 17 средствами.
Всего в ударе по промышленным, инфраструктурным, гражданским и военным объектам зафиксировано:
5 баллистических ракет Искандер М;
1 зенитная управляемая ракета С-300;
1 управляемая авиационная ракета Х-59;
1 крылатая ракета (тип уточняется);
9 ударных БпЛА "Shahed-136/131".
В целом силы ПВО уничтожили 4 воздушных цели:
одну управляемую авиационную ракету Х-59;
три ударных БпЛА "Shahed-136/131".
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