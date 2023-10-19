ВСУ пока не сбивают баллистику по всем направлениям — Игнат назвал причину

Украинские военные не могут сбивать баллистические ракеты "Искандер" и "Кинжал" врага по всем направлениям. Главная причина этого – недостаточное количество средств.

ВСУ не могут во всех направлениях сбивать баллистику

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал сегодняшнюю атаку россиян, в ходе которой оккупанты использовали, в частности, и баллистику.

Что касается количества сбитых целей, то надо понимать, что баллистика – это баллистика, чтобы ее сбить нужные средства, которых у нас, к сожалению, маловато. Нам нужны Patriot, которые справятся и с "Кинжалом", и с "Искандерами". Что и было продемонстрировано в Киевской области, – сказал Игнат. Поделиться

Спикер добавил, что украинская противовоздушная оборона усиливается западным вооружением, но пока не закрывает все направления от возможных атак врага.

Игнат призвал украинцев на фоне отопительного сезона особенно внимательно относиться к воздушным тревогам и находиться в укрытиях во время угрозы.

Если мы не можем сбивать баллистику на том или ином направлении, то лучше в конце концов идти в укрытие. Средства противовоздушной обороны в Украине становятся больше западного образца. Но уменьшаются возможности старого советского парка зенитно-ракетных войск. Поэтому нужно время, чтобы партнеры нам поставили больше этих систем – и Patriot, и IRIS-T, и остальное, – подчеркнул спикер. Поделиться

Силы ПВО за ночь уничтожили четыре из 17 воздушных целей врага

Воздушные силы сообщают, что с 20:00 18 октября по 5:00 19 октября российские войска атаковали Украину 17 средствами.

Всего в ударе по промышленным, инфраструктурным, гражданским и военным объектам зафиксировано:

5 баллистических ракет Искандер М;

1 зенитная управляемая ракета С-300;

1 управляемая авиационная ракета Х-59;

1 крылатая ракета (тип уточняется);

9 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

В целом силы ПВО уничтожили 4 воздушных цели: