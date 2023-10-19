ЗСУ поки що не збивають балістику на всіх напрямках — Ігнат назвав причину

Українські військові не можуть збивати балістичні ракети "Іскандер" та "Кинджал" ворога на всіх напрямках. Головна причина цього - недостатня кількість засобів.
ЗСУ не можуть на всіх напрямках збивати балістику
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував сьогоднішню атаку росіян, під час якої окупанти використали, зокрема, і балістику.
Речник додав, що українська протиповітряна оборона посилюється західним озброєнням, але поки не закриває всі напрямки від можливих атак ворога.
Ігнат закликав українців на тлі опалювального сезону особливо уважно ставитися до повітряних тривог та перебувати в укриттях під час загрози.
Сили ППО за ніч знищили чотири із 17 повітряних цілей ворога
Повітряні сили повідомляють, що з 20.00 18 жовтня по 5.00 19 жовтня російські війська атакували Україну 17 засобами.
Усього в ударі по промислових, інфраструктурних, цивільних та військових об’єктах зафіксовано:
5 балістичних ракет Іскандер М;
1 зенітна керована ракета С-300;
1 керована авіаційна ракета Х-59;
1 крилата ракета (тип уточнюється);
9 ударних БпЛА “Shahed-136/131”.
Загалом сили ППО знищили 4 повітряні цілі:
одну керовану авіаційну ракету Х-59;
три ударні БпЛА “Shahed-136/131”.
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