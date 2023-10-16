Блінкен і Нетаньяху ховалися у бункері під час обстрілу Тель-Авіва — відео

Журналіст Washington Post, який чекав біля будівлі, опублікував ці кадри в соціальних мережах.
Блінкен і Нетаньяху ховалися у бункері
Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Ізраїлю змушений був ховатися від обстрілів разом із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.
Про це повідомляє Sky News.
Блінкен і Нетаньяху змушені були сховатися в бункері, після того, як повітряні сирени перервали їх зустріч у Тель-Авіві.
Попередньо, їм довелось знаходитись у бункері близько 5 хвилин, після чого вони змогли відновити свої переговори.
Журналіст Washington Post, який чекав біля будівлі, опублікував ці кадри в соціальних мережах.
Візит Блінкена до Ізраїлю
Ентоні Блінкен відвідував Ізраїль 12 жовтня. Тоді він запевнив Нетаньяху у підтримці з боку США, заявивши, що метою ХАМАС є знищення Ізраїлю та євреїв. До того ж, у США неоднократно підкреслювали, що зможуть одночасно підтримувати і Україну, і Ізраїль.
Блінкен також анонсував відкриття КПП "Рафах" у Єгипті для евакуації громадян із Сектора Гази.
Блінкен, який вже провів зустрічі в Тель-Авіві 12 жовтня, на кілька годин знову прибуде туди 16 жовтня. Звідти він вирушить до Вашингтона.
За тиждень Блінкен перетнув Близький Схід із зупинками в Йорданії, Бахрейні, Катарі, Єгипті, Саудівській Аравії та ОАЕ.
США закликають своїх арабських партнерів чинити тиск на ХАМАС і не допустити втручання у конфлікт підтримуваних Іраном бойових угруповань, таких як ліванська Хезболла.
Додамо, що прем'єр-міністр Ізраїлю запросив президента США Джо Байдена відвідати державу цього тижня.
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