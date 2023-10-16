Блінкен і Нетаньяху ховалися у бункері під час обстрілу Тель-Авіва — відео

Журналіст Washington Post, який чекав біля будівлі, опублікував ці кадри в соціальних мережах.

Блінкен і Нетаньяху ховалися у бункері

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Ізраїлю змушений був ховатися від обстрілів разом із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Про це повідомляє Sky News.

Блінкен і Нетаньяху змушені були сховатися в бункері, після того, як повітряні сирени перервали їх зустріч у Тель-Авіві.

Попередньо, їм довелось знаходитись у бункері близько 5 хвилин, після чого вони змогли відновити свої переговори.

Air sirens are blaring now in Tel Aviv as we waited for Blinken to finish his meeting with Israel’s war cabinet pic.twitter.com/qnlzjTLt2Q — John Hudson (@John_Hudson) October 16, 2023

Журналіст Washington Post, який чекав біля будівлі, опублікував ці кадри в соціальних мережах.

Візит Блінкена до Ізраїлю

Ентоні Блінкен відвідував Ізраїль 12 жовтня. Тоді він запевнив Нетаньяху у підтримці з боку США, заявивши, що метою ХАМАС є знищення Ізраїлю та євреїв. До того ж, у США неоднократно підкреслювали, що зможуть одночасно підтримувати і Україну, і Ізраїль.

Блінкен також анонсував відкриття КПП "Рафах" у Єгипті для евакуації громадян із Сектора Гази.

Блінкен, який вже провів зустрічі в Тель-Авіві 12 жовтня, на кілька годин знову прибуде туди 16 жовтня. Звідти він вирушить до Вашингтона.

За тиждень Блінкен перетнув Близький Схід із зупинками в Йорданії, Бахрейні, Катарі, Єгипті, Саудівській Аравії та ОАЕ.

США закликають своїх арабських партнерів чинити тиск на ХАМАС і не допустити втручання у конфлікт підтримуваних Іраном бойових угруповань, таких як ліванська Хезболла.

Додамо, що прем'єр-міністр Ізраїлю запросив президента США Джо Байдена відвідати державу цього тижня.