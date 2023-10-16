Блинкен и Нетаньяху прятались в бункере во время обстрела Тель-Авива — видео

Журналист Washington Post, ожидавший у здания, опубликовал эти кадры в социальных сетях.

Блинкен и Нетаньяху скрывались в бункере

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Израиль вынужден был скрываться от обстрелов вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Об этом сообщает Sky News.

Блинкен и Нетаньяху вынуждены были скрыться в бункере, после того как воздушные сирены прервали их встречу в Тель-Авиве.

Предварительно им пришлось находиться в бункере около 5 минут, после чего они смогли возобновить свои переговоры.

Air sirens are blaring now in Tel Aviv as we waited for Blinken to finish his meeting with Israel’s war cabinet pic.twitter.com/qnlzjTLt2Q — John Hudson (@John_Hudson) October 16, 2023

Журналист Washington Post, ожидавший у здания, опубликовал эти кадры в социальных сетях.

Визит Блинкена в Израиль

Энтони Блинкен посещал Израиль 12 октября. Тогда он заверил Нетаньяху в поддержке США, заявив, что целью ХАМАС является уничтожение Израиля и евреев. К тому же в США неоднократно подчеркивали, что смогут одновременно поддерживать и Украину, и Израиль.

Блинкен также анонсировал открытие КПП "Рафах" в Египте для эвакуации граждан из сектора Газа.

Блинкен, уже проведший встречи в Тель-Авиве 12 октября, на несколько часов снова прибудет туда 16 октября. Оттуда он отправится в Вашингтон.

Через неделю Блинкен пересек Ближний Восток с остановками в Иордании, Бахрейне, Катаре, Египте, Саудовской Аравии и ОАЭ.

США призывают своих арабских партнеров оказывать давление на ХАМАС и не допустить вмешательства в конфликт поддерживаемых Ираном боевых группировок, таких как ливанская Хезболла.

Премьер-министр Израиля пригласил президента США Джо Байдена посетить государство на этой неделе.