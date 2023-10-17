Армія РФ вчергове обстріляла Херсон, є поранені — відео

Під час російського обстрілу 17 жовтня у Херсоні поранення отримали жінки 57 і 66 років. Їм надана медична допомога на місці.

Російські окупанти нанесли удар по Херсону

Російські війська вчергове за день атакували Херсон. Били по середмістю, двоє людей поранені.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

Знову ворожий удар по середмістю Херсона. Постраждали люди. Поранення отримали жінки 57 і 66 років. Їм надана допомога на місці, – розповів він. Поширити

За словами Прокудіна, є часткове руйнування їхнього житла. Також пошкоджені сусідні багатоповерхівки.

Обстріли Херсона не вщухають

Російські війська захопили Херсон у лютому 2022 року під час масштабного вторгнення до України. Вже у листопаді українські сили повернули місто під свій контроль. При цьому російські війська продовжують обстріл Херсона з території тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області. Зокрема, сьогодні під час обстрілу Херсона поранення отримали чотири особи.

Так, вранці 17 жовтня армія РФ вчергове вдарила по Херсону.

На 13.00 у лікарнях міста перебувають троє поранених унаслідок обстрілів російською армією Херсонської міської територіальної громади! Медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості.

Один чоловік, 1976 р.н., на момент ворожого удару перебував біля навчального закладу у Дніпровському районі. У нього осколками посічені обидві гомілки.

Двоє інших, 52-річних чоловіків, отримали поранення під час атаки окупантів на транспортне підприємство у Суворовському районі Херсона. Їх ушпиталили з мінно-вибуховими травмами.

