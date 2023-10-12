Військові РФ влучили в дитячу лікарню в Херсоні

Окупанти влучили в дитячу лікарню в Херсоні

Російські війська обстріляли Херсон з окупованого лівого берега Дніпра та області. У центрі міста й передмісті пролунали кілька вибухів.

Згодом начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що внаслідок обстрілу Херсона у Дніпровському районі пошкоджено одне з відділень медзакладу. Він уточнив, що окупанти влучили в дитячу лікарню.

Персоналу і хворих там не було. За попередніми даними, без поранених.

РФ продовжує масований обстріл Херсонщини

16 вересня, російські загарбники обстріляли один із житлових будинків у Бериславі Херсонської області. Внаслідок атаки постраждала жінка.Також внаслідок обстрілу пошкоджено близько 15 приватних будинків.

Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Також 23 вересня російська армія атакувала село Миколаївка Херсонської області з безпілотника. В результаті атаки отримав важкі поранення місцевий житель.

Через російський удар чоловік втратив частину руки. Також у нього поранення грудної клітини, відкритий перелом і кровотеча.

28 вересня російські війська обстріляли два села Херсонської області — Антонівку та Золоту Балку. Поранення отримала жінка, яка на той час перебувала біля пошти.

У ніч на 1 жовтня росіяни скинули на Херсонську область 10 авіабомб. Внаслідок цього постраждали люди, а також є зруйновані будівлі.

Також 8 жовтня армія РФ обстріляла передмістя Херсона. Внаслідок обстрілу російськими військами селища Кіндийка на Херсонщині 11-річну дівчинку.

Раніше через обстріл селища постраждали три літніх жінки. Вогонь прийшовся по території поблизу церкви.

Загалом від початку доби на Херсонщині поранення різного ступеня отримали 16 людей. Серед яких – 9-місячна дитина.