Военные РФ попали в детскую больницу в Херсоне

Российские войска с утра 12 октября обстреляли Херсон, повредили детскую больницу – обошлось без пострадавших.

Оккупанты попали в детскую больницу в Херсоне

Российские войска обстреляли Херсон с оккупированного левого берега Днепра и области. В центре города и пригороде раздались несколько взрывов.

Впоследствии начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что в результате обстрела Херсона в Днепровском районе повреждено одно из отделений медучреждения. Он уточнил, что оккупанты попали в детскую больницу.

Персонала и больных там не было. По предварительным данным, без раненых.

РФ продолжает массированный обстрел Херсонщины

16 сентября российские захватчики обстреляли один из жилых домов в Бериславе Херсонской области. В результате атаки пострадала женщина. Также в результате обстрела повреждено около 15 частных домов.

Прокуроры совместно со следователями полиции продолжают принимать все возможные меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

Также 23 сентября российская армия атаковала село Николаевка Херсонской области из беспилотника. В результате атаки получил тяжелые ранения местный житель.

Из-за российского удара мужчина потерял часть руки. Также у него ранение грудной клетки, открытый перелом и кровотечение.

28 сентября российские войска обстреляли два села Херсонской области - Антоновку и Золотую Балку. Ранение получила женщина, которая в то время находилась у почты.

В ночь на 1 октября россияне сбросили на Херсонскую область 10 авиабомб. В результате пострадали люди, а также разрушены здания.

Также 8 октября армия РФ обстреляла пригород Херсона. В результате обстрела российскими войсками поселка Киндыйка на Херсонщине 11-летнюю девочку.

Ранее из-за обстрела поселка пострадали три пожилых женщины. Огонь пришелся по территории вблизи церкви.

Всего с начала суток в Херсонской области ранения разной степени получили 16 человек. Среди которых – 9-месячный ребенок.