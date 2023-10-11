Российская армия обстреляла из дрона кладбище возле Херсона — трое раненых

Оккупанты сбросили взрывчатку на ритуальный транспорт. Пострадали три работника ритуальной службы.

Военные РФ обстреляли кладбище в Херсоне

Около 11:40 российские военные прицельно атаковали беспилотным летательным аппаратом транспорт ритуальной службы на кладбище, расположенном в Херсонском районе, - говорится в сообщении. Поделиться

По данным ведомства, от взрыва пострадали трое работников ритуальной службы, которые находились вблизи спецтранспорта.

Один из них госпитализирован.

РФ продолжает массированный обстрел Херсонщины

16 сентября российские захватчики обстреляли один из жилых домов в Бериславе Херсонской области. В результате атаки пострадала женщина. Также в результате обстрела повреждено около 15 частных домов.

Прокуроры совместно со следователями полиции продолжают принимать все возможные меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

Также 23 сентября российская армия атаковала село Николаевка Херсонской области из беспилотника. В результате атаки получил тяжелые ранения местный житель.

Из-за российского удара мужчина потерял часть руки. Также у него ранение грудной клетки, открытый перелом и кровотечение.

28 сентября российские войска обстреляли два села Херсонской области - Антоновку и Золотую Балку. Ранение получила женщина, которая в то время находилась у почты.

В ночь на 1 октября россияне сбросили на Херсонскую область 10 авиабомб. В результате пострадали люди, а также разрушены здания.

Также 8 октября армия РФ обстреляла пригород Херсона. В результате обстрела российскими войсками поселка Киндыйка на Херсонщине 11-летнюю девочку.

Ранее из-за обстрела поселка пострадали три пожилых женщины. Огонь пришелся по территории вблизи церкви.

Всего с начала суток в Херсонской области ранения разной степени получили 16 человек. Среди которых – 9-месячный ребенок.