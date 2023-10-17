Армия РФ в очередной раз обстреляла Херсон, есть раненые — видео

Во время российских обстрелов 17 октября в Херсоне ранения получили женщины 57 и 66 лет. Им оказана медицинская помощь на месте.

Российские оккупанты нанесли удар по Херсону

Российские войска в очередной раз за день атаковали Херсон. Били по центру, два человека ранены.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

Снова вражеский удар по центру Херсона. Пострадали люди. Ранения получили женщины 57 и 66 лет. Им оказана помощь на месте, – рассказал он. Поделиться

По словам Прокудина, есть частичное разрушение их жилья. Также повреждены соседние многоэтажки.

Обстрелы Херсона не стихают

Российские войска захватили Херсон в феврале 2022 во время масштабного вторжения в Украину. Уже в ноябре украинские силы вернули город под свой контроль. При этом российские войска продолжают обстрел Херсона с территории временно оккупированного левобережья Херсонской области. В частности, сегодня во время обстрела Херсона ранения получили четыре человека.

Так, утром 17 октября армия РФ в очередной раз ударила по Херсону.

На 13.00 в больницах города находятся трое раненых в результате обстрелов российской армией Херсонской городской территориальной общины! Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Один мужчина, 1976 г.р., на момент вражеского удара находился у учебного заведения в Днепровском районе. У него осколками иссечены обе голени.

Двое других, 52-летних мужчин, получили ранения при атаке оккупантов на транспортное предприятие в Суворовском районе Херсона. Их госпитализировали с минно-взрывными травмами.