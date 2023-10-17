Армия РФ в очередной раз обстреляла Херсон, есть раненые — видео

Во время российских обстрелов 17 октября в Херсоне ранения получили женщины 57 и 66 лет. Им оказана медицинская помощь на месте.
Российские оккупанты нанесли удар по Херсону
Российские войска в очередной раз за день атаковали Херсон. Били по центру, два человека ранены.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.
По словам Прокудина, есть частичное разрушение их жилья. Также повреждены соседние многоэтажки.
Обстрелы Херсона не стихают
Российские войска захватили Херсон в феврале 2022 во время масштабного вторжения в Украину. Уже в ноябре украинские силы вернули город под свой контроль. При этом российские войска продолжают обстрел Херсона с территории временно оккупированного левобережья Херсонской области. В частности, сегодня во время обстрела Херсона ранения получили четыре человека.
Так, утром 17 октября армия РФ в очередной раз ударила по Херсону.
На 13.00 в больницах города находятся трое раненых в результате обстрелов российской армией Херсонской городской территориальной общины! Медики оценивают их состояние как средней тяжести.
Один мужчина, 1976 г.р., на момент вражеского удара находился у учебного заведения в Днепровском районе. У него осколками иссечены обе голени.
Двое других, 52-летних мужчин, получили ранения при атаке оккупантов на транспортное предприятие в Суворовском районе Херсона. Их госпитализировали с минно-взрывными травмами.
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