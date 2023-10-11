Известная рок-группа из Нидерландов поддержала военных ВСУ на Херсонщине
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Шоу-бизнес
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Известная рок-группа из Нидерландов поддержала военных ВСУ на Херсонщине

Within Temptation
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Источник:  Ukraine Aid Ops

Известная рок-группа из Нидерландов Within Temptation поддержала украинских военных, которые сейчас защищают Украину на Херсонском направлении.

Рок-группа из Нидерландов Within Temptation поддержала украинских военных

Известная рок-группа из Нидерландов Within Temptation поддержал украинских военных, которые сейчас защищают Украину в Херсонском направлении.

Об этом стало известно со страницы "Ukraine Aid Ops" в Facebook. Украинские военные поблагодарили музыкантов, подарив собственноручно расписанный снаряд с фронта. Видео записали бойцы ВСУ, а подарок будет направлен музыкантам в качестве сувенира.

Группа Within Temptation отреагировала на подарок ВСУ корреспонденцией в соцсетях.

У нас побежали муравьи, глядя на эту благодарность от военных из Херсона. Мы внесли этот вклад в удивительный фонд. Ukraine Aid Ops обеспечивает украинских солдат необходимым на поле боя, – заявили музыканты.

Сумма доната рок-группы на ВСУ не разглашается.

Стоит напомнить, что группа Within Temptation связывает с Херсоном международный фестиваль "Крок в Будущее", где музыканты из Нидерландов стали хедлайнерами в 2008 году.

Джиллиан Андерсон поддержит Украину

Американская актриса Джиллиан Андерсон, звезда сериала Netflix "Сексуальное образование" призвала донатить на нужды детей, пострадавших от войны РФ в Украине

Видеообращение звезда обнародовала в Instagram.

Американская актриса, писательница и активистка Джиллиан Андерсон, известная по роли сексолога Джин Милберн в сериале "Сексуальное образование", записала трогательное видеообращение в свою 2,6-миллионную аудиторию в Instagram.

В коротком, но проницательном видео обладательница премий "Эмми" и "Золотой глобус" за роль в "Секретных материалах" призвала поддержать украинских детей, пострадавших от российской военной агрессии.

Прошел более года с начала конфликта в Украине, но бомбы продолжают падать, разрушая жизнь. Дети пережили месяцы насилия и травмы — переезжали с места на место, теряли близких и не знали, когда смогут вернуться домой. Без срочной помощи дети будут нести груз этого конфликта всю жизнь, – подписала видео звезда.

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