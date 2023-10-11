Відомий рок-гурт з Нідерландів підтримав військових ЗСУ на Херсонщині
Категорія
Шоу-бізнес
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Відомий рок-гурт з Нідерландів підтримав військових ЗСУ на Херсонщині

Рок-гурт Within Temptation
Джерело:  Ukraine Aid Ops

Відомий рок-гурт з Нідерландів Within Temptation підтримав українських військових, які наразі боронять Україну на Херсонському напрямку.

Рок-гурт з Нідерландів Within Temptation підтримав українських військових

Відомий рок-гурт з Нідерландів Within Temptation підтримав українських військових, які наразі боронять Україну на Херсонському напрямку.

Про це стало відомо зі сторінки "Ukraine Aid Ops" у соцмережі Facebook. Українські військові подякували музикантам, подарувавши власноруч розписаний снаряд з фронту. Відео записали бійці ЗСУ, а подарунок буде направлено музикантам в якості сувеніру.

Гурт Within Temptation відреагував на подарунок ЗСУ дописом у соцмережах.

У нас побігли мурашки, дивлячись на цю гарну подяку від військових з Херсона. Ми зробили цей внесок в дивовижний фонд. Ukraine Aid Ops забезпечує українських солдатів необхідним на полі бою, – заявили музиканти.

Сума донату рок-гурту на ЗСУ не розголошується.

Варто нагадати, що гурт Within Temptation пов'язує з Херсоном міжнародний фестиваль "кРок у Майбутнє", де музиканти з Нідерландів стали хедлайнерами у 2008 році.

Джилліан Андерсон підтримає Україну

Американська акторка Джилліан Андерсон, зірка серіалу Netflix "Сексуальна освіта" закликала донатити на потреби дітей, постраждалих від війни РФ в Україні

Відеозвернення зірка оприлюднила в Instagram.

Американська акторка, письменниця та активістка Джилліан Андерсон, відома за роллю сексолога Джин Мілберн у серіалі "Сексуальна освіта", записала зворушливе відеозвернення до своєї 2,6-мільйонної аудиторії в Instagram.

У короткому, але проникливому відео володарка премій "Еммі" та "Золотий глобус" за роль у "Секретних матеріалах" закликала підтримати українських дітей, які постраждали від російської військової агресії.

Минув понад рок з початку конфлікту в Україні, але бомби продовжують падати, руйнуючи життя. Діти пережили місяці насильства та травм — переїжджали з місця на місце, втрачали близьких і не знали, коли зможуть повернутися додому. Без термінової допомоги діти будуть нести тягар цього конфлікту все життя, – підписала відео зірка.

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