Відомий рок-гурт з Нідерландів підтримав військових ЗСУ на Херсонщині

Відомий рок-гурт з Нідерландів Within Temptation підтримав українських військових, які наразі боронять Україну на Херсонському напрямку.
Рок-гурт з Нідерландів Within Temptation підтримав українських військових
Відомий рок-гурт з Нідерландів Within Temptation підтримав українських військових, які наразі боронять Україну на Херсонському напрямку.
Про це стало відомо зі сторінки "Ukraine Aid Ops" у соцмережі Facebook. Українські військові подякували музикантам, подарувавши власноруч розписаний снаряд з фронту. Відео записали бійці ЗСУ, а подарунок буде направлено музикантам в якості сувеніру.
Гурт Within Temptation відреагував на подарунок ЗСУ дописом у соцмережах.
Сума донату рок-гурту на ЗСУ не розголошується.
Варто нагадати, що гурт Within Temptation пов'язує з Херсоном міжнародний фестиваль "кРок у Майбутнє", де музиканти з Нідерландів стали хедлайнерами у 2008 році.
Джилліан Андерсон підтримає Україну
Американська акторка Джилліан Андерсон, зірка серіалу Netflix "Сексуальна освіта" закликала донатити на потреби дітей, постраждалих від війни РФ в Україні
Відеозвернення зірка оприлюднила в Instagram.
Американська акторка, письменниця та активістка Джилліан Андерсон, відома за роллю сексолога Джин Мілберн у серіалі "Сексуальна освіта", записала зворушливе відеозвернення до своєї 2,6-мільйонної аудиторії в Instagram.
У короткому, але проникливому відео володарка премій "Еммі" та "Золотий глобус" за роль у "Секретних матеріалах" закликала підтримати українських дітей, які постраждали від російської військової агресії.
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