Війська РФ з авіації та артилерії обстріляли Херсон та область. Є поранені

Ввечері 18 жовтня російські війська обстріляли з артилерії та завдали авіаударів по Херсону та області. Відомо про поранених.
Що відомо про обстріл Херсонщини
В ОВА повідомили, що унаслідок удару окупантів по мікрорайону Острів постраждали двоє чоловіків 65 і 54 років. Їх госпіталізували з мінно-вибуховими травмами.
Ще один обстріл зафіксовану в Ольгівці. Там поранення отримав 47-річний місцевий житель.
Керівник МВА Роман Мрочко повідомив, що через обстріл РФ мікрорайону Корабел у Херсоні поранені двоє чоловіків.
Ситуація на Херсонщині
З самого ранку окупанти завдавали ударів по області:
Задіяли три літаки і випустили по дві керовані авіабомби по трьох населених пунктах.
Випустили 6 керованих авіабомб по двох населених пунктах Бериславського району.
У ніч на 18 жовтня окупанти вкрили вогнем Благовіщенське. Численні ушкодження отримала 69-річна жінка, яка померла в лікарні.
Також внаслідок авіабомб загинув 63-річнмй чоловік у Новобериславі.
Загалом за минулу добу окупанти здійснили 70 обстрілів, випустивши 404 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БМП, танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустили 16 снарядів.
Через російську агресію 6 людей дістали поранення.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-