Війська РФ з авіації та артилерії обстріляли Херсон та область. Є поранені

Ввечері 18 жовтня російські війська обстріляли з артилерії та завдали авіаударів по Херсону та області. Відомо про поранених.

Що відомо про обстріл Херсонщини

В ОВА повідомили, що унаслідок удару окупантів по мікрорайону Острів постраждали двоє чоловіків 65 і 54 років. Їх госпіталізували з мінно-вибуховими травмами.

Ще один обстріл зафіксовану в Ольгівці. Там поранення отримав 47-річний місцевий житель.

5 авіаударів прийшлося по Козацькому. Масштаби пошкоджень - встановлюються. Поширити

Керівник МВА Роман Мрочко повідомив, що через обстріл РФ мікрорайону Корабел у Херсоні поранені двоє чоловіків.

Ситуація на Херсонщині

З самого ранку окупанти завдавали ударів по області:

Задіяли три літаки і випустили по дві керовані авіабомби по трьох населених пунктах.

Випустили 6 керованих авіабомб по двох населених пунктах Бериславського району.

У ніч на 18 жовтня окупанти вкрили вогнем Благовіщенське. Численні ушкодження отримала 69-річна жінка, яка померла в лікарні.

Також внаслідок авіабомб загинув 63-річнмй чоловік у Новобериславі.

Загалом за минулу добу окупанти здійснили 70 обстрілів, випустивши 404 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БМП, танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустили 16 снарядів.

Через російську агресію 6 людей дістали поранення.