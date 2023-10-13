Армія РФ з дрона вдарила по авто з людьми в Бериславі. Є загибла та поранений

Російські військові обстріляли місто Берислав Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула та двоє осіб дістали поранення.

Армія РФ з дрона вдарила по авто з людьми в Бериславі

Армія РФ обстріляла Берислав. Є загибла та поранені. Окупанти скинули вибухівку з дрона. Поцілили в авто з людьми. В машині перебували двоє місцевих жителів.

Через численні ушкодження на місці загинула жінка 34 років. Її 36-річного чоловіка госпіталізували у вкрай важкому стані.

Крім того, постраждала 79-річна жінка, яку госпіталізували у стані середньої важкості.

ЗС РФ скинули авіабомби на лікарню у Бериславі — перше відео

За даними прокуратури, удар стався приблизно о 12:40. Снаряди частково зруйнували корпус лікарні, внаслідок чого постраждали медики: водій і фельдшер.

У прокуратурі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК).

Як уточнили в Херсонській обласній військовій адміністрації, водій швидкої допомоги дістав перелом ноги й поранення голови. У фельдшера контузія.

Повідомляється, що четвертий поверх лікарні повністю знищено, ще один — частково. Також пошкоджено машини швидкої допомоги. Загалом ЗС РФ завдали п'ять авіаударів по місту.