Российские военные обстреляли город Берислав Херсонской области, в результате чего один человек погиб и два человека получили ранения.
Армия РФ из дрона ударила по авто с людьми в Бериславе
Армия РФ обстреляла Берислав. Есть погибшие и раненые. Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона. Попали в авто с людьми. В машине находились два местных жителя.
Из-за многочисленных ранений на месте погибла женщина 34 лет. Ее 36-летний мужчина был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.
Кроме того, пострадала 79-летняя женщина, госпитализированная в состоянии средней тяжести.
ВС РФ сбросили авиабомбы на больницу в Бериславе - первое видео
По данным прокуратуры, удар произошел примерно в 12:40. Снаряды частично разрушили корпус больницы, в результате чего пострадали медики: водитель и фельдшер.
В прокуратуре было открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст. 438 УК).
Как уточнили в Херсонской областной военной администрации, водитель скорой помощи получил перелом ноги и ранение головы. У фельдшера контузия.
Сообщается, что четвертый этаж больницы полностью уничтожен, еще один частично. Также повреждены машины скорой помощи. В общей сложности ВС РФ нанесли пять авиаударов по городу.
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