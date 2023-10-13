Российские военные обстреляли город Берислав Херсонской области, в результате чего один человек погиб и два человека получили ранения.

Армия РФ из дрона ударила по авто с людьми в Бериславе

Армия РФ обстреляла Берислав. Есть погибшие и раненые. Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона. Попали в авто с людьми. В машине находились два местных жителя.

Из-за многочисленных ранений на месте погибла женщина 34 лет. Ее 36-летний мужчина был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Кроме того, пострадала 79-летняя женщина, госпитализированная в состоянии средней тяжести.

ВС РФ сбросили авиабомбы на больницу в Бериславе - первое видео

По данным прокуратуры, удар произошел примерно в 12:40. Снаряды частично разрушили корпус больницы, в результате чего пострадали медики: водитель и фельдшер.

В прокуратуре было открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст. 438 УК).

Как уточнили в Херсонской областной военной администрации, водитель скорой помощи получил перелом ноги и ранение головы. У фельдшера контузия.

Сообщается, что четвертый этаж больницы полностью уничтожен, еще один частично. Также повреждены машины скорой помощи. В общей сложности ВС РФ нанесли пять авиаударов по городу.