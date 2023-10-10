В Херсоне опровергли ложь роспропаганды о наступлении оккупационной армии на город
Категория
Украина
Дата публикации

В Херсоне опровергли ложь роспропаганды о наступлении оккупационной армии на город

Херсон
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Кремлевская пропаганда активно распространяет фейки о подготовке преступной армии РФ к наступлению на Херсон, однако власти города опровергают эту циничную ложь.

Почему российская пропаганда распространяет фейки о подготовке армии РФ к наступлению на Херсон

По словам руководителя Херсонской ОВА Александра Прокудина, циничные фейки кремлевской пропаганды о якобы подготовке оккупационной армии к наступлению на Херсон не имеют ничего общего с реальностью.

Насколько помню, такие фантазии распространяются еще с ноября прошлого года, когда был уволен Херсон

Он отметил, что кремлевские пропагандисты на собственных каналах почти ежедневно объявляют о наступлении на Херсон.

Но ведь реальность совсем другая. И в реальности наступает украинская армия, постепенно освобождая наши земли, уничтожая врага.

Высказываясь о настроениях жителей города и Херсонской области, руководитель ОВА признался, что никто уже не реагирует на эти заявления россиян.

И херсонцы знают, что они под надежной защитой нашего отважного войска

Что известно о ситуации в Херсонской области и фейках кремлевских пропагандистов

Недавно назначенный Россией так называемый руководитель совета депутатов Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что украинские военные якобы с помощью дрона атаковали памятник Ленину в Новой Каховке.

Вчера была сброшена, а сегодня "прорекламирована" как особое достижение сброса значительного количества взрывчатых веществ рядом с памятником, который устанавливали еще наши деды, у кого-то прадеды здесь перед исполкомом на площади

По данным российских пропагандистов, монумент получил незначительные повреждения, в здании администрации выбиты окна.

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