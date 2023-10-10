В Херсоне опровергли ложь роспропаганды о наступлении оккупационной армии на город

Кремлевская пропаганда активно распространяет фейки о подготовке преступной армии РФ к наступлению на Херсон, однако власти города опровергают эту циничную ложь.
Почему российская пропаганда распространяет фейки о подготовке армии РФ к наступлению на Херсон
По словам руководителя Херсонской ОВА Александра Прокудина, циничные фейки кремлевской пропаганды о якобы подготовке оккупационной армии к наступлению на Херсон не имеют ничего общего с реальностью.
Он отметил, что кремлевские пропагандисты на собственных каналах почти ежедневно объявляют о наступлении на Херсон.
Высказываясь о настроениях жителей города и Херсонской области, руководитель ОВА признался, что никто уже не реагирует на эти заявления россиян.
Что известно о ситуации в Херсонской области и фейках кремлевских пропагандистов
Недавно назначенный Россией так называемый руководитель совета депутатов Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что украинские военные якобы с помощью дрона атаковали памятник Ленину в Новой Каховке.
По данным российских пропагандистов, монумент получил незначительные повреждения, в здании администрации выбиты окна.
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