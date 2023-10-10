У Херсоні спростували брехню роспропаганди про наступ окупаційної армії на місто
Категорія
Україна
Дата публікації

У Херсоні спростували брехню роспропаганди про наступ окупаційної армії на місто

Херсон
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Кремлівська пропаганда активно поширює фейки про підготовку злочинної армії РФ до наступу на Херсон, однак влада міста спростовує цю цинічну брехню. 

Чому російська пропаганда поширює фейки про підготовку армії РФ до наступу на Херсон

За словами керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, цинічні фейки кремлівської пропаганди про нібито підготовку окупаційної армії до наступу на Херсон не мають нічого спільного з реальністю.

Наскільки пам'ятаю, такі фантазії поширюються ще з листопада минулого року, коли був звільнений Херсон

Він зазначив, що кремлівські пропагандисти на власних каналах майже кожня дня оголошують про наступ на Херсон.

Але ж реальність зовсім інша. І в реальності наступає українська армія, поступово звільняючи наші землі, знищуючі ворога

Висловлюючись про настрої жителів міста та Херсонської області, керівник ОВА зізнався, що ніхто вже не реагує на ці заяви росіян.

І херсонці знають, що вони під надійним захистом нашого відважного війська

Що відомо про ситуацію на Херсонщині та фейки кремлівських пропагандистів

Нещадавно призначений Росією так званий “керівник” ради  депутатів Новокаховського міського округу" Володимир Леонтьєв заявив, що українські військові нібито за допомогою дрону атакували пам’ятник Леніну у Новій Каховці.

Учора було скинуто, а сьогодні "прорекламовано" як особливе досягнення скидання значної кількості вибухових речовин поруч із пам'ятником, який встановлювали ще наші діди, у когось прадіди тут перед виконкомом на площі

За даними російських пропагандистів, монумент зазнав незначних пошкоджень, у будівлі адміністрації вибито вікна.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські війська вночі обстріляли Херсон — є поранені, серед них дитина
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Херсон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ знову обстріляла Херсонщину. Є постраждалі
Херсонська ОВА
вибух
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла передмістя Херсона, поранено дитину
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Кіндійка

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм