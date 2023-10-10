У Херсоні спростували брехню роспропаганди про наступ окупаційної армії на місто

Кремлівська пропаганда активно поширює фейки про підготовку злочинної армії РФ до наступу на Херсон, однак влада міста спростовує цю цинічну брехню.
Чому російська пропаганда поширює фейки про підготовку армії РФ до наступу на Херсон
За словами керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, цинічні фейки кремлівської пропаганди про нібито підготовку окупаційної армії до наступу на Херсон не мають нічого спільного з реальністю.
Він зазначив, що кремлівські пропагандисти на власних каналах майже кожня дня оголошують про наступ на Херсон.
Висловлюючись про настрої жителів міста та Херсонської області, керівник ОВА зізнався, що ніхто вже не реагує на ці заяви росіян.
Що відомо про ситуацію на Херсонщині та фейки кремлівських пропагандистів
Нещадавно призначений Росією так званий “керівник” ради депутатів Новокаховського міського округу" Володимир Леонтьєв заявив, що українські військові нібито за допомогою дрону атакували пам’ятник Леніну у Новій Каховці.
За даними російських пропагандистів, монумент зазнав незначних пошкоджень, у будівлі адміністрації вибито вікна.
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