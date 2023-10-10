У Херсоні спростували брехню роспропаганди про наступ окупаційної армії на місто

Кремлівська пропаганда активно поширює фейки про підготовку злочинної армії РФ до наступу на Херсон, однак влада міста спростовує цю цинічну брехню.

Чому російська пропаганда поширює фейки про підготовку армії РФ до наступу на Херсон

За словами керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, цинічні фейки кремлівської пропаганди про нібито підготовку окупаційної армії до наступу на Херсон не мають нічого спільного з реальністю.

Наскільки пам'ятаю, такі фантазії поширюються ще з листопада минулого року, коли був звільнений Херсон Поширити

Він зазначив, що кремлівські пропагандисти на власних каналах майже кожня дня оголошують про наступ на Херсон.

Але ж реальність зовсім інша. І в реальності наступає українська армія, поступово звільняючи наші землі, знищуючі ворога Поширити

Висловлюючись про настрої жителів міста та Херсонської області, керівник ОВА зізнався, що ніхто вже не реагує на ці заяви росіян.

І херсонці знають, що вони під надійним захистом нашого відважного війська Поширити

Що відомо про ситуацію на Херсонщині та фейки кремлівських пропагандистів

Нещадавно призначений Росією так званий “керівник” ради депутатів Новокаховського міського округу" Володимир Леонтьєв заявив, що українські військові нібито за допомогою дрону атакували пам’ятник Леніну у Новій Каховці.

Учора було скинуто, а сьогодні "прорекламовано" як особливе досягнення скидання значної кількості вибухових речовин поруч із пам'ятником, який встановлювали ще наші діди, у когось прадіди тут перед виконкомом на площі Поширити

За даними російських пропагандистів, монумент зазнав незначних пошкоджень, у будівлі адміністрації вибито вікна.