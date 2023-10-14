Військові РФ обстріляли Берислав на Херсонщині — загинула жінка

Росіяни вкотре обстріляли Берислав

Обстріл стався близько шостої ранку 14 жовтня. Росія вдарила по Бериславу, влучила по приватному будинку.

Близько 6 ранку армія Росії вдарила по місту. Влучили по приватному будинку. Під завалами опинилася 60-річна жінка, - повідомив Прокудін. Поширити

За словами голови ОВА, на жаль, жінка загинула внаслідок несумісних з життям травм.

РФ продовжує обстріл Берислава

16 вересня, російські загарбники обстріляли один із житлових будинків у Бериславі Херсонської області. Внаслідок атаки постраждала жінка.Також внаслідок обстрілу пошкоджено близько 15 приватних будинків.

5 жовтня Збройні сили Російської Федерації вдарили по лікарні та станції екстреної медичної допомоги в Бериславі Херсонської області.

За даними прокуратури, удар стався приблизно о 12:40. Снаряди частково зруйнували корпус лікарні, внаслідок чого постраждали медики: водій і фельдшер.

У прокуратурі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК).

Як уточнили в Херсонській обласній військовій адміністрації, водій швидкої допомоги дістав перелом ноги й поранення голови. У фельдшера контузія.

Як зазначалося, четвертий поверх лікарні повністю знищено, ще один — частково. Також пошкоджено машини швидкої допомоги. Загалом ЗС РФ завдали п'ять авіаударів по місту.

Також 13 жовтня армія РФ обстріляла Берислав. Є загибла та поранені. Окупанти скинули вибухівку з дрона. Поцілили в авто з людьми. В машині перебували двоє місцевих жителів.

Через численні ушкодження на місці загинула жінка 34 років. Її 36-річного чоловіка госпіталізували у вкрай важкому стані.

Крім того, постраждала 79-річна жінка, яку госпіталізували у стані середньої важкості.