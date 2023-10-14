Військові РФ обстріляли Берислав на Херсонщині — загинула жінка

Вранці 14 жовтня окупанти вкрили вогнем Берислав Херсонської області, загинула людина.
Росіяни вкотре обстріляли Берислав
Обстріл стався близько шостої ранку 14 жовтня. Росія вдарила по Бериславу, влучила по приватному будинку.
За словами голови ОВА, на жаль, жінка загинула внаслідок несумісних з життям травм.
РФ продовжує обстріл Берислава
16 вересня, російські загарбники обстріляли один із житлових будинків у Бериславі Херсонської області. Внаслідок атаки постраждала жінка.Також внаслідок обстрілу пошкоджено близько 15 приватних будинків.
5 жовтня Збройні сили Російської Федерації вдарили по лікарні та станції екстреної медичної допомоги в Бериславі Херсонської області.
За даними прокуратури, удар стався приблизно о 12:40. Снаряди частково зруйнували корпус лікарні, внаслідок чого постраждали медики: водій і фельдшер.
У прокуратурі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК).
Як уточнили в Херсонській обласній військовій адміністрації, водій швидкої допомоги дістав перелом ноги й поранення голови. У фельдшера контузія.
Як зазначалося, четвертий поверх лікарні повністю знищено, ще один — частково. Також пошкоджено машини швидкої допомоги. Загалом ЗС РФ завдали п'ять авіаударів по місту.
Також 13 жовтня армія РФ обстріляла Берислав. Є загибла та поранені. Окупанти скинули вибухівку з дрона. Поцілили в авто з людьми. В машині перебували двоє місцевих жителів.
Через численні ушкодження на місці загинула жінка 34 років. Її 36-річного чоловіка госпіталізували у вкрай важкому стані.
Крім того, постраждала 79-річна жінка, яку госпіталізували у стані середньої важкості.
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