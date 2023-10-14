Военные РФ обстреляли Берислав в Херсонской области — погибла женщина

Россияне в очередной раз обстреляли Берислав

Обстрел произошел около шести утра 14 октября. Россия ударила по Бериславу, попала по частному дому.

Около шести утра армия России ударила по городу. Попали по частному дому. Под завалами оказалась 60-летняя женщина, – сообщил Прокудин. Поделиться

По словам главы ОВА, к сожалению, женщина погибла в результате несовместимых с жизнью травм.

РФ продолжает обстрел Берислава

16 сентября российские захватчики обстреляли один из жилых домов в Бериславе Херсонской области. В результате атаки пострадала женщина. Также в результате обстрела повреждено около 15 частных домов.

5 октября Вооруженные силы Российской Федерации ударили по больнице и станции экстренной медицинской помощи в Бериславе Херсонской области.

По данным прокуратуры, удар произошел примерно в 12:40. Снаряды частично разрушили корпус больницы, в результате чего пострадали медики: водитель и фельдшер.

В прокуратуре было открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст. 438 УК).

Как уточнили в Херсонской областной военной администрации, водитель скорой помощи получил перелом ноги и ранение головы. У фельдшера контузия.

Как отмечалось, четвертый этаж больницы полностью уничтожен, еще один частично. Также повреждены машины скорой помощи. В общей сложности ВС РФ нанесли пять авиаударов по городу.

Также 13 октября армия РФ обстреляла Берислава. Есть погибшие и раненые. оккупанты сбросили взрывчатку с дрона. Попали в авто с людьми. В машине находились два местных жителя.

Из-за многочисленных повреждений на месте погибла женщина 34 года. Ее 36-летний мужчина был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Кроме того, пострадала 79-летняя женщина, госпитализированная в состоянии средней тяжести.