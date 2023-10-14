Военные РФ обстреляли Берислав в Херсонской области — погибла женщина

Утром 14 октября оккупанты покрыли огнем Берислав Херсонской области, погиб человек.
Россияне в очередной раз обстреляли Берислав
Обстрел произошел около шести утра 14 октября. Россия ударила по Бериславу, попала по частному дому.
По словам главы ОВА, к сожалению, женщина погибла в результате несовместимых с жизнью травм.
РФ продолжает обстрел Берислава
16 сентября российские захватчики обстреляли один из жилых домов в Бериславе Херсонской области. В результате атаки пострадала женщина. Также в результате обстрела повреждено около 15 частных домов.
5 октября Вооруженные силы Российской Федерации ударили по больнице и станции экстренной медицинской помощи в Бериславе Херсонской области.
По данным прокуратуры, удар произошел примерно в 12:40. Снаряды частично разрушили корпус больницы, в результате чего пострадали медики: водитель и фельдшер.
В прокуратуре было открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст. 438 УК).
Как уточнили в Херсонской областной военной администрации, водитель скорой помощи получил перелом ноги и ранение головы. У фельдшера контузия.
Как отмечалось, четвертый этаж больницы полностью уничтожен, еще один частично. Также повреждены машины скорой помощи. В общей сложности ВС РФ нанесли пять авиаударов по городу.
Также 13 октября армия РФ обстреляла Берислава. Есть погибшие и раненые. оккупанты сбросили взрывчатку с дрона. Попали в авто с людьми. В машине находились два местных жителя.
Из-за многочисленных повреждений на месте погибла женщина 34 года. Ее 36-летний мужчина был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.
Кроме того, пострадала 79-летняя женщина, госпитализированная в состоянии средней тяжести.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-