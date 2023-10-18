Войска РФ с авиации и артиллерии обстреляли Херсон и область. Есть раненые

Вечером 18 октября российские войска обстреляли из артиллерии и нанесли авиаудары по Херсону и области. Известно о раненых.

Что известно об обстреле Херсонщины

В ОВА сообщили, что в результате удара оккупантов по микрорайону Остров пострадали двое мужчин 65 и 54 лет. Их госпитализировали с минно-взрывными травмами.

Еще один обстрел зафиксирован в Ольговке. Там получил 47-летний местный житель.

5 авиаударов пришлось по Казацкому. Масштабы повреждений – устанавливаются. Поделиться

Руководитель МВА Роман Мрочко сообщил, что из-за обстрела РФ микрорайона Корабел в Херсоне ранены двое мужчин.

Ситуация в Херсонской области

С самого утра оккупанты наносили удары по области:

Задействовали три самолета и выпустили по две управляемые авиабомбы по трем населенным пунктам.

Выпустили 6 управляемых авиабомб по двум населенным пунктам Бериславского района.

В ночь на 18 октября оккупанты покрыли огнем Благовещенское. Многочисленные повреждения получила 69-летняя женщина, скончавшаяся в больнице.

Также в результате авиабомб погиб 63-летний мужчина в Новобериславе.

Всего за минувшие сутки оккупанты совершили 70 обстрелов, выпустив 404 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БМП, танков, авиации и БПЛА. В городе Херсон враг выпустили 16 снарядов.

Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.