Авиация ВСУ нанесла 18 ударов по пункту управления, районам сосредоточения и ЗРК армии РФ — сводка Генштаба

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении и штурмовые действия на Бахмутском направлении. Нашими защитниками были уничтожены 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 18.10.2023 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

С началом суток кремлевские террористические войска цинично нанесли очередной ракетный удар баллистической ракетой "Искандер-М" по гражданскому объекту в городе Николаев. Кроме того, оккупанты применили ударные БпЛА типа Shahed-136/131 по югу Украины, большинство из которых было уничтожено противовоздушной обороной.

В течение суток произошло более 70 боевых столкновений.

Всего враг нанес 8 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 24 обстрела с РСЗО по позициям наших войск и по населенным пунктам. В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома, многоквартирные дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них: Сосновка, Костобобров, Гремяч Черниговской области; Волфине, Кияница, Степок, Новодмитровка, Рясное Сумской области; Адрадное, Колодезное, Тополя Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины отразили более 10 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области и еще около 10 атак противника в районе Надежды Луганской области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Петропавловка, Подолы и Песчаное Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, в частности: Синьковка, Ивановка, Кисловка, Крахмальное, Песчаное, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаки врага в районе Макеевки Луганской области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Спорное, Выемка и Веселое Донецкой области. В то же время от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов, среди них: Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Звановка, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили атаки противника в районе населенного пункта Клищиевка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Клищиевка и Курдюмовка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населенных пунктов, в частности Васюкивка, Миньковка, Богдановка, Клищиевка, Андреевка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов: Авдеевка, Новокалиново, Степное, Северное Донецкой области, где Силами обороны отражено более 10 атак врага. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Бердичи Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них: Новокалиново, Очеретино, Авдеевка, Опросное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки Донецкой области, где Силами обороны отражены 11 атак врага. Также противник нанес авиационные удары в районах Александрополя и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов, в частности: Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районе Золотой Нивы Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов: Угледар и Павловка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, в частности: Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Работино и Новоданиловка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов, в частности: Малая Токмачка, Орехов, Роботино, Каменское, Плавное, Приморское Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав и Веселое Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись: Инженерное, Антоновка, Камышаны Херсонской области и город Херсон.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удар по 1 пункту управления, 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 4 удара по зенитно-ракетным комплексам противника. Также нашими защитниками были уничтожены 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике, 2 тяжелым огнеметным системам залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и 13 артиллерийским средствам противника.