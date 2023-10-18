ВСУ отбили атаки армии на 5 направлениях и нанесли 15 ударов по вражеским позициям - возведение Генштаба
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отбили атаки армии на 5 направлениях и нанесли 15 ударов по вражеским позициям - возведение Генштаба

Генштаб ВСУ
Бронетехника ВСУ
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Украинские военные отразили многочисленные атаки преступной армии РФ на востоке, в частности, в районах Авдеевки и Марьинки и нанесли 15 ударов по вражеским позициям.

Что известно о потерях армии РФ и атаках по Украине

В Генштабе отмечают, что украинские военные продолжают контрнаступление в направлении оккупированного преступной армией РФ Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута Донецкой области.

Враг несет многочисленные потери и истощается вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также наши защитники уничтожили российский самолет Су-25 и 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс "Тор", радиолокационную станцию "Зоопарк-1М" и 11 артиллерийских средств противника.

В то же время враг на протяжении суток нанес коварные ракетные удары по Харькову, Запорожью и Обуховке в Днепропетровской области.

В течение суток украинские военные 64 раза вступали в бой с подразделениями террористической армии РФ.

Оккупанты нанесли по Украине 11 ракетных и 46 авиаударов, совершили более 30 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили жилой пятиэтажный дом, церковь, более 20 частных домов и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на отдельных направлениях фронта

  • В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Поповка Черниговской области; Волфине, Ободы, Новониколаевка, Грабовское Сумской области; Плетеновка, Зибино Харьковской области.

  • На Купянском направлении украинские воины отразили более 10 атак врага в районах Синковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области и еще около 10 атак у Надежды Луганской области. Противник нанес авиационный удар в районе Песчаного Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Двуречная, Петропавловка, Кучеривка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

  • На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Невское, Новолюбовка, Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. Также Силы обороны отразили 3 атаки врага в районе Макеевки Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское, Спорное Донецкой области.

  • На Бахмутском направлении украинские воины отразили атаки противника в районе Клещиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Одрадовка, Курдюмовка Донецкой области.

  • В Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Авдеевки Донецкой области. Также противник нанес авиационный удар возле Каменки Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Опросное, Северное, Тонечко, Донецкой области.

  • На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь Силами обороны отражены около 15 атак врага. Также противник нанес авиационных ударов в неподалеку от Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Александрополь, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

  • На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районе Новомайорского Донецкой области. Захватчики нанесли авиационные удары возле Старомайорского и Урожайного Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенным пунктам, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

  • На Запорожском направлении украинские воины отразили все атаки врага восточнее Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди которых Белогорье, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

  • На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационных ударов неподалеку от Новоберислава, Казацкого, Ольговки, Приднепровского и Песчановки Херсонской области. Вражеские артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Казацкому, Тягинке, Благовещенскому, Чернобаевке Херсонской области и Херсону, а также Солончакам Николаевской области.

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