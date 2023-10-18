ВСУ отбили атаки армии на 5 направлениях и нанесли 15 ударов по вражеским позициям - возведение Генштаба

Украинские военные отразили многочисленные атаки преступной армии РФ на востоке, в частности, в районах Авдеевки и Марьинки и нанесли 15 ударов по вражеским позициям.

Что известно о потерях армии РФ и атаках по Украине

В Генштабе отмечают, что украинские военные продолжают контрнаступление в направлении оккупированного преступной армией РФ Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута Донецкой области.

Враг несет многочисленные потери и истощается вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также наши защитники уничтожили российский самолет Су-25 и 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс "Тор", радиолокационную станцию "Зоопарк-1М" и 11 артиллерийских средств противника.

В то же время враг на протяжении суток нанес коварные ракетные удары по Харькову, Запорожью и Обуховке в Днепропетровской области.

В течение суток украинские военные 64 раза вступали в бой с подразделениями террористической армии РФ.

Оккупанты нанесли по Украине 11 ракетных и 46 авиаударов, совершили более 30 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили жилой пятиэтажный дом, церковь, более 20 частных домов и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на отдельных направлениях фронта