ВСУ отбили атаки армии на 5 направлениях и нанесли 15 ударов по вражеским позициям - возведение Генштаба

Украинские военные отразили многочисленные атаки преступной армии РФ на востоке, в частности, в районах Авдеевки и Марьинки и нанесли 15 ударов по вражеским позициям.
Что известно о потерях армии РФ и атаках по Украине
В Генштабе отмечают, что украинские военные продолжают контрнаступление в направлении оккупированного преступной армией РФ Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута Донецкой области.
Враг несет многочисленные потери и истощается вдоль всей линии фронта.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также наши защитники уничтожили российский самолет Су-25 и 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
Подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс "Тор", радиолокационную станцию "Зоопарк-1М" и 11 артиллерийских средств противника.
В то же время враг на протяжении суток нанес коварные ракетные удары по Харькову, Запорожью и Обуховке в Днепропетровской области.
В течение суток украинские военные 64 раза вступали в бой с подразделениями террористической армии РФ.
Оккупанты нанесли по Украине 11 ракетных и 46 авиаударов, совершили более 30 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и гражданской инфраструктуры.
В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.
Разрушения и повреждения получили жилой пятиэтажный дом, церковь, более 20 частных домов и другая гражданская инфраструктура.
Ситуация на отдельных направлениях фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Поповка Черниговской области; Волфине, Ободы, Новониколаевка, Грабовское Сумской области; Плетеновка, Зибино Харьковской области.
На Купянском направлении украинские воины отразили более 10 атак врага в районах Синковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области и еще около 10 атак у Надежды Луганской области. Противник нанес авиационный удар в районе Песчаного Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Двуречная, Петропавловка, Кучеривка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.
На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Невское, Новолюбовка, Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. Также Силы обороны отразили 3 атаки врага в районе Макеевки Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское, Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении украинские воины отразили атаки противника в районе Клещиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Одрадовка, Курдюмовка Донецкой области.
В Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Авдеевки Донецкой области. Также противник нанес авиационный удар возле Каменки Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Опросное, Северное, Тонечко, Донецкой области.
На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь Силами обороны отражены около 15 атак врага. Также противник нанес авиационных ударов в неподалеку от Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Александрополь, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.
На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районе Новомайорского Донецкой области. Захватчики нанесли авиационные удары возле Старомайорского и Урожайного Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенным пунктам, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.
На Запорожском направлении украинские воины отразили все атаки врага восточнее Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди которых Белогорье, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.
На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационных ударов неподалеку от Новоберислава, Казацкого, Ольговки, Приднепровского и Песчановки Херсонской области. Вражеские артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Казацкому, Тягинке, Благовещенскому, Чернобаевке Херсонской области и Херсону, а также Солончакам Николаевской области.
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