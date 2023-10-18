ВСУ обнародовали эффектное видео уничтожение техники армии РФ в районе Авдеевки

Украинские военные отбивают атаки преступной армии в районе Авдеевки Донецкой области и эффектно уничтожают вражескую технику и личный состав.
Что известно о ситуации в районе Авдеевки
По информации Страткома ВСУ, преступная армия РФ не прекращает попытки атаковать в районе Авдеевки, однако украинские военные отбивают все вражеские атаки и наносят оккупантам многочисленные потери.
Так, бойцы Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого уничтожили целую колонну вражеской военной техники и личного состава, пытавшуюся вести наступление в районе Авдеевки.
Следует заметить, что в последнее время РФ постоянно атакует Авдеевку и окрестности.
Что известно о планах армии по Авдеевке
По словам военного эксперта Александра Коваленко, в течение октября российские военные преступники предприняли наиболее ожесточенные попытки обострить ситуацию в районе Авдеевки.
Однако, как отмечает аналитик, захват Авдеевки не имеет для армии РФ никакого стратегического или тактического значения.
Коваленко отметил, что попытками захвата Авдеевки Кремль пытается продемонстрировать, что якобы способен вести наступление и захватывать украинские территории.
По его словам, оккупанты могут преследовать цель захватить стратегически важные высоты в районе Авдеевки и лишения украинских военных доступа к железнодорожным логистическим узлам.
По его мнению, оккупанты ведут наступление на Авдеевку, чтобы заставить ВСУ перебросить дополнительные силы по другим направлениям, где сейчас идет контрнаступление.
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