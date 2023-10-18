ВСУ обнародовали эффектное видео уничтожение техники армии РФ в районе Авдеевки

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

По информации Страткома ВСУ, преступная армия РФ не прекращает попытки атаковать в районе Авдеевки, однако украинские военные отбивают все вражеские атаки и наносят оккупантам многочисленные потери.

Так, бойцы Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого уничтожили целую колонну вражеской военной техники и личного состава, пытавшуюся вести наступление в районе Авдеевки.

Следует заметить, что в последнее время РФ постоянно атакует Авдеевку и окрестности.

Что известно о планах армии по Авдеевке

По словам военного эксперта Александра Коваленко, в течение октября российские военные преступники предприняли наиболее ожесточенные попытки обострить ситуацию в районе Авдеевки.

Однако, как отмечает аналитик, захват Авдеевки не имеет для армии РФ никакого стратегического или тактического значения.

Коваленко отметил, что попытками захвата Авдеевки Кремль пытается продемонстрировать, что якобы способен вести наступление и захватывать украинские территории.

Смысла (я не говорю о стратегическом характере, даже тактическом уровне) в захвате Авдеевки сейчас нет. Тратить такое количество ресурса… Основным ударным элементом были подразделения 1-го армейского корпуса так называемой ДНР. Были присоединены к тому же подразделения 20-й и 150 мотострелковых дивизий из состава 8-й общевойсковой армии. И они израсходовали в первом эшелоне этот ресурс, он был нивелирован. Они сейчас уже из группы войск "Центр", это Луганская область, перетащили под Авдеевку 21-ю МСБР из состава 2-й общевойсковой армии, потому что ресурса не хватает, - объясняет эксперт. Поделиться

По его словам, оккупанты могут преследовать цель захватить стратегически важные высоты в районе Авдеевки и лишения украинских военных доступа к железнодорожным логистическим узлам.

А каков результат этого наступления? Какие были планы у них? Во-первых, у Авдеевки находится очень важный Авдеевский террикон, самое высокое место вообще в этой локации. Он был нужен. Кроме этого, через Авдеевку идет железная дорога, именно ее должны были перерезать [россияне] 10 октября, и выйти через Авдеевку на Степное. Основная логистическая артерия – трасса 0542, по крайней мере при Степном и Тоненьком, должна была бы оказаться под огненным контролем. А после этого под давлением продолжающегося наступления вторым эшелоном, который бы шел за первым, ее бы перерезали физически. Но этого не удалось реализовать ни одной из этих боевых задач, - подчеркивает Коваленко. Поделиться

По его мнению, оккупанты ведут наступление на Авдеевку, чтобы заставить ВСУ перебросить дополнительные силы по другим направлениям, где сейчас идет контрнаступление.