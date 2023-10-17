ВСУ, вероятно, впервые ударили ракетами ATACMS по армии РФ — WSJ

По словам людей, знакомых с ситуацией, небольшое количество ракет в последние дни было тайно отправлено в Украину.
ВСУ ударили ракетами ATACMS по армии РФ
ВСУ 17 октября ударили ракетами ATACMS по российским войскам. Это стало первым случаем, когда предоставленное США оружие было использовано во время войны в Украине.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По словам людей, знакомых с ситуацией, небольшое количество ракет в последние дни было тайно отправлено в Украину.
Отмечается, что они повысят возможности Украины по нанесению дальних ударов по российским силам на важном этапе контрнаступления.
Журналисты уточняют, что дальность действия данных моделей ATACMS составляет около 100 миль (160 км).
Ночные удары по аэродромам Луганска и Бердянска
Ранее в Стратком ВСУ сообщили о нанесении Силами обороны серии ударов по вражеским аэродромам во временно оккупированном Луганске и Бердянске этой ночью.
Между тем в Воздушных силах заявили, что россияне пытаются держать вертолеты и тактическую авиацию на аэродромах ближе к линии фронта для своих атак, поэтому поражение вражеской техники в Луганске и Бердянске очень важно.
Позже Силы специальных операций сообщили, что в результате спецоперации DRAGONFLY по поражению вражеских аэродромов во временно оккупированном Луганске и Бердянске были уничтожены девять российских вертолетов, установка ПВО, склад боеприпасов и многое другое вооружение.
По последним данным в Бердянске и Луганске уничтожено:
девять вертолетов разных модификаций
специальная техника, которая находилась на аэродромах
пусковая установка ПВО
склад боеприпасов
повреждены взлетные полосы аэродромов
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