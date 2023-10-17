ВСУ, вероятно, впервые ударили ракетами ATACMS по армии РФ — WSJ

По словам людей, знакомых с ситуацией, небольшое количество ракет в последние дни было тайно отправлено в Украину.

ВСУ ударили ракетами ATACMS по армии РФ

ВСУ 17 октября ударили ракетами ATACMS по российским войскам. Это стало первым случаем, когда предоставленное США оружие было использовано во время войны в Украине.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам людей, знакомых с ситуацией, небольшое количество ракет в последние дни было тайно отправлено в Украину.

Отмечается, что они повысят возможности Украины по нанесению дальних ударов по российским силам на важном этапе контрнаступления.

Украина давно просит ATACMS, ракету класса "земля-земля", которая может нанести удар далеко в тылу россиян и может быть запущена с помощью HIMARS, которые предоставили США стране, – говорится в материале. Поделиться

Журналисты уточняют, что дальность действия данных моделей ATACMS составляет около 100 миль (160 км).

Ночные удары по аэродромам Луганска и Бердянска

Ранее в Стратком ВСУ сообщили о нанесении Силами обороны серии ударов по вражеским аэродромам во временно оккупированном Луганске и Бердянске этой ночью.

Между тем в Воздушных силах заявили, что россияне пытаются держать вертолеты и тактическую авиацию на аэродромах ближе к линии фронта для своих атак, поэтому поражение вражеской техники в Луганске и Бердянске очень важно.

Позже Силы специальных операций сообщили, что в результате спецоперации DRAGONFLY по поражению вражеских аэродромов во временно оккупированном Луганске и Бердянске были уничтожены девять российских вертолетов, установка ПВО, склад боеприпасов и многое другое вооружение.

По последним данным в Бердянске и Луганске уничтожено: