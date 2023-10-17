Белецкий назвал новое преимущество ВСУ возле Бахмута

Силы россиян у Бахмута постепенно слабеют

По словам командира Третьей штурмовой бригады и основателя "Азова" Андрея Билецкого, по состоянию на сегодняшний день бойцы ВСУ находятся в удобной оборонительной позиции на юге Бахмута для эффективного отражения любых атак российских захватчиков.

Журналисты также поинтересовались у Билецкого, ухудшилась ли логистика армии РФ после потери Андреевки, где российские оккупанты, к примеру, не смогли удержать контроль над железнодорожным путём.

Я бы сказал так: не логистика ухудшилась – у них на юге Бахмута полностью упущены любые возможности для контрнаступления. Пока что. Теперь мы находимся в удобной оборонительной позиции, мы контролируем железнодорожный путь, мы там стоим и имеем возможности спокойно отбивать любые атаки, – объяснил командир Третьей штурмовой бригады. Поделиться

По словам Андрея Билецкого, повторение сценария с походом, условно говоря, на Константиновку – Дружковку в ближайшей конфигурации невозможно.

Как изменялась тактика и стратегия россиян на Бахмутском направлении

Основатель "Азов" обращает внимание, что тактика россиян имеет два вида: тактика вагнеров и тактика регулярных частей.

Вагнеровское наступление базировалось на двух важнейших составляющих: зеки и дисциплина, которая достигалась расстрелом.

У нас были десятки пленников, в том числе и большое количество вагнеров. Не было ни одного, не присутствовавшего лично при расстреле какого-то условного дезертира, отказывавшегося идти в атаку. Поделиться

Белецкий также призывает не забывать о том, что у "Вагнера" не было качественной поддержки бронетехникой.

У них были проблемы с артиллерией, ее не было много, она была более чем соразмерна нашей.