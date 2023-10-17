Белецкий назвал новое преимущество ВСУ возле Бахмута

На юге Бахмута армия Российской Федерации окончательно утратила способности для контрнаступления.
Силы россиян у Бахмута постепенно слабеют
По словам командира Третьей штурмовой бригады и основателя "Азова" Андрея Билецкого, по состоянию на сегодняшний день бойцы ВСУ находятся в удобной оборонительной позиции на юге Бахмута для эффективного отражения любых атак российских захватчиков.
Журналисты также поинтересовались у Билецкого, ухудшилась ли логистика армии РФ после потери Андреевки, где российские оккупанты, к примеру, не смогли удержать контроль над железнодорожным путём.
По словам Андрея Билецкого, повторение сценария с походом, условно говоря, на Константиновку – Дружковку в ближайшей конфигурации невозможно.
Как изменялась тактика и стратегия россиян на Бахмутском направлении
Основатель "Азов" обращает внимание, что тактика россиян имеет два вида: тактика вагнеров и тактика регулярных частей.
Вагнеровское наступление базировалось на двух важнейших составляющих: зеки и дисциплина, которая достигалась расстрелом.
Белецкий также призывает не забывать о том, что у "Вагнера" не было качественной поддержки бронетехникой.
У них были проблемы с артиллерией, ее не было много, она была более чем соразмерна нашей.
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