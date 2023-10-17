ВСУ нанесли мощные удары по аэродромам армии РФ

17 октября стало известно, что Вооруженные силы Украины успешно атаковали аэродромы российских захватчиков вблизи оккупированных Бердянска и Луганска.
ВСУ уничтожают аэродромы армии РФ
В ночь на 17 октября Вооруженные силы Украины нанесли удары по вертолетам и оборудованию российских оккупационных войск на аэродромах вблизи оккупированных Бердянска и Луганска.
Эту информацию официально подтверждает Центр стратегических коммуникаций ВСУ.
Украинские военные сообщают о том, что их новые удары были успешными, однако конкретные результаты этих атак пока не озвучиваются.
По предварительным данным, были поражены 2 вертолета врага.
Нельзя также не упомянуть о том, что в местных Телеграмм-каналах в ночь на 17 октября появилось видео со взрывами якобы в Бердянске.
Как уже упоминалось ранее, 8 февраля 2023 года бойцы ВСУ также попали в военный аэродром в оккупированном российской армией Бердянске Запорожской области.
Кроме того, отмечалось, что также под мощные удары наших воинов попали склад с боеприпасами и горюче-смазочными материалами и радиолокационная станция".
Что происходит на фронте 16-17 октября
Как сообщает Генштаб ВСУ, армия РФ снова пытается окружить город Авдеевка на Донетчине.
Не останавливаются ожесточенные бои между нашими войсками и врагом на Донбассе – так, в течение 16 октября на фронте было зафиксировано 72 боевых столкновения.
Кроме того, сообщается, что подразделения ракетных войск поразили 2 вертолета на посадочных площадках, состав боеприпасов и артиллерийское средство противника.
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