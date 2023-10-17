ВСУ нанесли мощные удары по аэродромам армии РФ

17 октября стало известно, что Вооруженные силы Украины успешно атаковали аэродромы российских захватчиков вблизи оккупированных Бердянска и Луганска.

ВСУ уничтожают аэродромы армии РФ

В ночь на 17 октября Вооруженные силы Украины нанесли удары по вертолетам и оборудованию российских оккупационных войск на аэродромах вблизи оккупированных Бердянска и Луганска.

Эту информацию официально подтверждает Центр стратегических коммуникаций ВСУ.

Украинские военные сообщают о том, что их новые удары были успешными, однако конкретные результаты этих атак пока не озвучиваются.

По предварительным данным, были поражены 2 вертолета врага.

Нельзя также не упомянуть о том, что в местных Телеграмм-каналах в ночь на 17 октября появилось видео со взрывами якобы в Бердянске.

У ніч на 17 жовтня Збройні сили України нанесли удар по гелікоптерах та обладнанню російських окупаційних військ на аеродромі поблизу окупованого Бердянська. pic.twitter.com/UrsPP3UmYf — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 17, 2023

Как уже упоминалось ранее, 8 февраля 2023 года бойцы ВСУ также попали в военный аэродром в оккупированном российской армией Бердянске Запорожской области.

Получили от наших защитников уточненную информацию о вчерашних взрывах: попадание в аэродром. Этим прилетом наши воины уничтожили более ста окупантов, - сообщала тогда Бердянская городская военная администрация. Поделиться

Кроме того, отмечалось, что также под мощные удары наших воинов попали склад с боеприпасами и горюче-смазочными материалами и радиолокационная станция".

Что происходит на фронте 16-17 октября

Как сообщает Генштаб ВСУ, армия РФ снова пытается окружить город Авдеевка на Донетчине.

Не останавливаются ожесточенные бои между нашими войсками и врагом на Донбассе – так, в течение 16 октября на фронте было зафиксировано 72 боевых столкновения.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, - заявляет Генштаб ВСУ. Поделиться

Кроме того, сообщается, что подразделения ракетных войск поразили 2 вертолета на посадочных площадках, состав боеприпасов и артиллерийское средство противника.