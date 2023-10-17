ЗСУ завдали потужних ударів по аеродромах армії РФ

17 жовтня стало відомо, що Збройні сили України успішно атакували аеродроми російських загарбників біля окупованих Бердянська та Луганська.
ЗСУ знищують аеродроми армії РФ
У ніч на 17 жовтня Збройні сили України завдали ударів по гелікоптерах та обладнанню російських окупаційних військ на аеродромах поблизу окупованих Бердянська та Луганська.
Цю інформацію офіційно підтверджує Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.
Українські військові повідомляють про те, що їхні нові удари були успішними, однак конкретних результатів цих атак поки не озвучують.
За попередніми даними, були уражені 2 вертольоти ворога.
Не можна також не згадати про те, що в місцевих Телеграм-каналах у ніч на 17 жовтня з’явилося відео з вибухами нібито у Бердянську.
Як уже згадувалося раніше, 8 лютого 2023 року бійці ЗСУ також поцілили у військове летовище в окупованому російською армією Бердянську Запорізької області.
Окрім того, зазначалося, що також під потужні удари наших воїнів потрапили склад з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами і радіолокаційна станція".
Що відбувається на фронті 16-17 жовтня
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, армія РФ знову намагається оточити місто Авдіївка, що на Донеччині.
Не припиняються запеклі бої між нашими військами та ворогом на Донбасі − так, протягом 16 жовтня на фронті було зафіксовано 72 бойових зіткнення.
Окрім того, наголошується, що підрозділи ракетних військ уразили 2 вертольоти на посадкових майданчиках, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.
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