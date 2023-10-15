Путін заявив про очікування нових контрнаступів ЗСУ

Путін цинічно бреше про контрнаступ ЗСУ

За словами кремлівського диктатора, нібито контрнаступ українських військових повністю провалився, однак він очікує на нові спроби контрнаступальних дій ЗСУ.

Що стосується контрнаступу, який нібито буксує - він провалився повністю. Ми знаємо, що на окремих ділянках бойових дій, проте, протиборча сторона готує нові активні наступальні операції. Ми бачимо це, знаємо. І відповідно реагуємо. Те, що відбувається зараз на всьому протязі зіткнення, це називається "активна оборона". І наші війська покращують своє становище практично на всьому цьому просторі. На великому досить просторі, - цинічно заявив Путін. Поширити

За його словами, наразі злочинна російська армія в Україні нібито намагається покращити тактичне положення на окремих ділянках фронту.

Що кажуть українські військові

За інформацією командувача Оперативно-стратегічного угруповання Сил оборони на східному напрямку Олександра Сирського, злочинна армія РФ здійснює нові спроби наступальних дій в районі Макіївки на Луганщині та у напрямку Куп’янська на Харківщині.

Сирський зазначив, що протягом останніх двох місяців ворог відновив свої сили на цих напрямках і активно перейшов у наступ.

Що відомо про ситуацію на східному фронті

За інформацією західного видання The Economist, злочинна армія РФ вже майже тиждень проводить спроби захопити Авдіївку на Донеччині і ці спроби мають на меті перехопити ініціативу у війні на тлі вкрай важких умов проведення контрнаступу ЗСУ.

За інформацією журналістів видання, що цього тижня підрозділи злочинної армії РФ вперше перейшли у наступ після кривавої зимової кампанії.

Окупанти переслідують мету взяти Авдіївку у цілковите оточення і продовжити наступ в цьому районі.

Росія виділила значні ресурси для свого останнього поштовху. До Авдіївки перекинуто до трьох батальйонів. Їх підтримують танки, бойові машини піхоти та авіація. Подібно до того, як Україна впродовж літа виявила, що зламати добре підготовлену оборону надзвичайно важко, так само росіяни, схоже, понесли суворе покарання за свій штурм Авдіївки, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Автори матеріалу зазначають, що втрата українськими військовими Авдіївки дуже сильно вдарила б по моральному духу підрозділів ЗСУ.

Місто має стратегічне значення і Росія намагається захопити його з 2014 року.

Аналітики зазначають, що битва за Авдіївку триватиме ще певний час і буде дуже жорсткою.