Кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін заявив, щодо очікує нових спро контрнаступу українських військових, а нинішня, нібито, вже провалилась.
Путін цинічно бреше про контрнаступ ЗСУ
За словами кремлівського диктатора, нібито контрнаступ українських військових повністю провалився, однак він очікує на нові спроби контрнаступальних дій ЗСУ.
За його словами, наразі злочинна російська армія в Україні нібито намагається покращити тактичне положення на окремих ділянках фронту.
Що кажуть українські військові
За інформацією командувача Оперативно-стратегічного угруповання Сил оборони на східному напрямку Олександра Сирського, злочинна армія РФ здійснює нові спроби наступальних дій в районі Макіївки на Луганщині та у напрямку Куп’янська на Харківщині.
Сирський зазначив, що протягом останніх двох місяців ворог відновив свої сили на цих напрямках і активно перейшов у наступ.
Що відомо про ситуацію на східному фронті
За інформацією західного видання The Economist, злочинна армія РФ вже майже тиждень проводить спроби захопити Авдіївку на Донеччині і ці спроби мають на меті перехопити ініціативу у війні на тлі вкрай важких умов проведення контрнаступу ЗСУ.
За інформацією журналістів видання, що цього тижня підрозділи злочинної армії РФ вперше перейшли у наступ після кривавої зимової кампанії.
Окупанти переслідують мету взяти Авдіївку у цілковите оточення і продовжити наступ в цьому районі.
Автори матеріалу зазначають, що втрата українськими військовими Авдіївки дуже сильно вдарила б по моральному духу підрозділів ЗСУ.
Місто має стратегічне значення і Росія намагається захопити його з 2014 року.
Аналітики зазначають, що битва за Авдіївку триватиме ще певний час і буде дуже жорсткою.
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