ЗСУ прийняли на озброєння нові зразки військової техніки

Українська армія прийняла на озброєння нову техніку. Йдеться про вертоліт та мотоцикл.

Нова техніка для ЗСУ

На постачання ЗСУ прийняті вертоліт ВО 105 Е-4 та мотоцикл KTM 450 ЕХС. Міноборони ухвалило відповідні укази.

Багатоцільовий вертоліт ВО 105 Е-4 німецького виробництва використовується для спостереження. Також на його борту можна транспортувати пасажирів та вантажі.

Відомо, що вертоліт Messerschmitt-Bölkow-Blohm Bo 105 був розроблений у 1970-х роках компанією Bölkow. Його першими замовниками були військові Німеччини.

Мотоцикл KTM 450 ЕХС використовується українськими захисниками для транспортування військовослужбовців та легке озброєння. Він підходить для пересування важкопрохідною місцевістю.

Що відомо про зброю українського виробництва

На озброєнні Збройних сил України вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва.

Також раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів виділив цього року 40 мільярдів гривень для інвестицій в українських виробників безпілотників.

Окрім цього, уряд України планує витратити 1,5 мільярда доларів на виробництво озброєння та техніки у 2024 році. Це у сім разів більше, ніж торік.

Таку заяву 30 вересня на Форумі оборонних індустрій зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Це збільшення було включено до бюджетного проєкту уряду наступного року. Такі плани виникли у зв'язку з тим, що Київ використовує ракети та безпілотники вітчизняного виробництва для завдання ударів по цілях на території Росії, за межами лінії фронту.