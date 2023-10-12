Україна може додатково отримати від США дрони-камікадзе Switchblade 600 — Newsweek

США можуть невдовзі передати Україні нову партію дронів-камікадзе Switchblade 600, що покращить здатність українських військових завдавати удари по ворожій техніці армії РФ.

Що відомо про перспективи отримання Україною нової партії Switchblade 600

За інформацією видання, наразі в українських військових більше БпЛА Switchblade 300, а ніж більш досконалої моделі Switchblade 600, однак це скоро може змінитись.

На думку віцепрезидента із глобального розвитку бізнесу та маркетингу оборонного підрядника AeroVironment Чарлі Діна, оскільки ці БпЛА дуже важливі для України, США можуть невдовзі передати партію цих безпілотників.

США надали Україні кілька типів дронів у рамках військової допомоги, зокрема боєприпаси Switchblade і Phoenix Ghost, що баражують.

Switchblade, які також використовуються американськими військами в Іраку та Афганістані, з'являлися на відео з України, але Пентагон не розкрив, скільки саме їх було відправлено Києву.

У Пентагоні у відповідь на запит журналістів видання щодо передачі Україні дронів-камікадзе Switchblade 600 відмовились надавати якісь подробиці з приводу цього.

Міністерство оборони США продовжить підтримувати Україну засобами самозахисту в найближчому майбутньому і стримування від подальшої агресії, - заявив офіційний представник Пентагону Джефф Юргенсен Поширити

Які БпЛА Україна вже отримала від США

За словами Чарлі Діна, Україна отримала від США дуже велику кількість БпЛА Switchblade 300 і швидко використала їх на полі бою.

600-ті також використовуються в Україні, і їхня кількість у країні швидко збільшується. Наразі 300-ті, як і раніше, перевершують за чисельністю 600-ті, але це скоро зміниться, - зазначає представник оборонної компанії AeroVironment. Поширити

Також Дін вважає, що використання такої зброї, як Switchblade 600, має вирішальне значення для ураження російських сил, які оснащені важкою бронею.

За словами Діна, такі компанії, як AeroVironment, також вчаться на щоденному досвіді бойових дій в Україні.

Між компанією та українськими операторами Switchblade існує постійний зв'язок, а це значить, що конструкції дронів можуть бути поліпшені або скориговані протягом кількох тижнів.

Switchblade 600 може нести заряд до 22 кг на відстань до 40 кілометрів. Їх особливо ефективно використовувати проти бронетехніки.