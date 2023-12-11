З початку вересня у Китаї вступили обмеження щодо поставок дронів та комплектуючих до них за межі країни, що може значно вплинути на ситуацію у розв'язані Росією злочинній війні проти України, у які обидві сторони активно використовують БпЛА, вироблені в Китаї.

Джерело: The New York Times

Що відомо про використання Росією та Україною китайських БпЛА у війні

Автори матеріалу посилаються на інформацію від аналітиків Королівського інституту об’єднаних служб, британського аналітичного центру безпеки, відповідно до якої, Україна щомісяця витрачає по 10 тис БпЛА на фронті.

Найбільш вживаними є бюджетні китайські БпЛА DJI , EHang і Autel.

Їхні дрони дуже популярні серед фотографів-любителів та прихильників активного відпочинку.

Однак українські військові перетворюють ці БплА у якості ефективної зброї, прив'язуючи до них вибухівку і спрямовуючі на позиції злочинної армії РФ.

Популярні і китайські FPV-дрони, що керуються за допомогою окулярів віртуальної реальності.

У матеріалі видання зазначається, що Пекін використовує цей прихований вплив на сторони конфлікту в Україні.

Упродовж останніх місяців китайські компанії скорочували продажі безпілотників і компонентів для України. Водночас Росія за перше півріччя 2023 року отримала прямих поставок безпілотників від китайських торгових компаній на щонайменше 14,5 мільйонів доларів, - підкреслюють автори матеріалу.

Однак через запроваджені у Китаї на початку вересня експортні обмеження ситуація із поставками БпЛА значно погіршилась.

Тепер Україна вимушена шукати нові джерела поставок.

Ми розглядаємо всі можливі шляхи експорту безпілотників з Китаю, тому що, як не крути, там виробляють найбільше, - визнає офіцер 92-ї механізованої бригади 44-річний Олесь Маляревич.

Чи відмовляють китайські компанії Україні у поставках БпЛА

Наразі компанії з Китаю не відмовляються від продажу дронів Україні, однак у переважній кількості випадків вимагають створення складної мережі посередників, схожих на ті, що використовувались Росією для обходу західних санкцій.

Ми маємо заново винаходити дедалі більш складні ланцюжки поставок. Ми повинні переконати китайські заводи допомогти нам із компонентами, тому що вони не раді нам допомогати, - пояснює експерт з бойових безпілотників і керівник проекту Victory Drones Марія Берлінська.

Засновник компанії Reactive Drone з Дніпра Олексій Колесник сказав журналістам, що поки отримує компоненти з Китаю через особисті зв’язки з китайськими заводами.

Однак він зауважив, що нові експортні правила можуть ускладнити отримання камер нічного бачення, необхідних для нових безпілотників.

Навіть коли ви бачите ярлики на кшталт "Америка" або "Австралія" на компоненті, все одно це виробляється в Китаї. Створити щось, що могло б ефективно замінити Китай, це справді майже неможливо, - пояснює Колесник.

Згідно з офіційними даними митниці, за останній час Україна, попри обмеження, отримала мільйони китайських безпілотників і комплектуючих, і більшість надійшла від європейських посередників.

Також поки Україні вдається знаходить запчастини для своїх передових безпілотників у Європі, Сполучених Штатах та інших країнах, таких як Тайвань.

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