С начала сентября в Китае вступили ограничения по поставкам дронов и комплектующих к ним за пределы страны, что может повлиять на ситуацию в развязанной Россией преступной войне против Украины, в которые обе стороны активно используют БПЛА, произведенные в Китае.

Источник: The New York Times

Что известно об использовании Россией и Украиной китайских БПЛА в войне

Авторы материала ссылаются на информацию от аналитиков Королевского института объединенных служб, британского аналитического центра безопасности, согласно которой Украина ежемесячно тратит по 10 тыс БпЛА на фронте.

Наиболее используемыми являются бюджетные китайские БПЛА DJI, EHang и Autel.

Их дроны очень популярны среди фотографов-любителей и поклонников активного отдыха.

Однако украинские военные превращают эти БПЛА в эффективное оружие, привязывая к ним взрывчатку и направляя на позиции преступной армии РФ.

Популярны и китайские FPV-дроны, управляемые с помощью очков виртуальной реальности.

В материале издания отмечается, что Пекин использует это скрытое влияние на стороны конфликта в Украине.

В последние месяцы китайские компании сокращали продажи беспилотников и компонентов для Украины. В то же время Россия за первое полугодие 2023 года получила прямые поставки беспилотников от китайских торговых компаний на минимум 14,5 миллионов долларов, - подчеркивают авторы материала.

Однако из-за введенных в Китае в начале сентября экспортных ограничений ситуация с поставками БПЛА значительно ухудшилась.

Теперь Украина вынуждена искать новые источники поставок.

Мы рассматриваем все возможные пути экспорта беспилотников из Китая, потому что, как ни крути, там производят больше всего, - признает офицер 92-й механизированной бригады 44-летний Олесь Маляревич.

Отказывают ли китайские компании Украине в поставках БПЛА

В настоящее время компании из Китая не отказываются от продажи дронов Украине, однако в подавляющем количестве случаев требуют создания сложной сети посредников, похожих на те, которые использовались Россией для обхода западных санкций.

Мы должны изобретать все более сложные цепочки поставок. Мы должны убедить китайские заводы помочь нам с компонентами, потому что они не рады нам помогать, – объясняет эксперт по боевым беспилотникам и руководитель проекта Victory Drones Мария Берлинская.

Основатель компании Reactive Drone из Днепра Алексей Колесник сказал журналистам, что пока получает компоненты из Китая из-за личных связей с китайскими заводами.

Однако он отметил, что новые экспортные правила могут усложнить получение камер ночного видения, необходимых для новых беспилотников.

Даже когда вы видите ярлыки типа "Америка" или "Австралия" на компоненте, все равно это производится в Китае. Создать нечто, что могло бы эффективно заменить Китай, это почти невозможно, - объясняет Колесник.

Согласно официальным данным таможни, в последнее время Украина, несмотря на ограничения, получила миллионы китайских беспилотников и комплектующих, и большинство поступило от европейских посредников.

Также пока Украина удается находить запчасти для своих передовых беспилотников в Европе, Соединенных Штатах и других странах, таких как Тайвань.

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