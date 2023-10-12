Украина может дополнительно получить от США дроны-камикадзе Switchblade 600 - Newsweek

США могут вскоре передать Украине новую партию дронов-камикадзе Switchblade 600, что улучшит способность украинских военных наносить удары по вражеской технике армии РФ.

Что известно о перспективах получения Украиной новой партии Switchblade 600

По информации издания, сейчас у украинских военных больше БпЛА Switchblade 300, чем более совершенной модели Switchblade 600, однако это скоро может измениться.

По мнению вице-президента по глобальному развитию бизнеса и маркетингу оборонного подрядчика AeroVironment Чарли Дина, поскольку эти БПЛА очень важны для Украины, США могут вскоре передать партию этих беспилотников.

США предоставили Украине несколько типов дронов в рамках военной помощи, в частности боражирующие боеприпасы Switchblade и Phoenix Ghost.

Switchblade, также используемые американскими войсками в Ираке и Афганистане, появлялись на видео из Украины, но Пентагон не раскрыл, сколько именно они были отправлены Киеву.

В Пентагоне в ответ на запрос журналистов издания о передаче Украине дронов-камикадзе Switchblade 600 отказались предоставлять какие-либо подробности по этому поводу.

Министерство обороны США продолжит поддерживать Украину средствами самозащиты в ближайшем будущем и воздерживаться от дальнейшей агрессии, - заявил официальный представитель Пентагона Джефф Юргенсен. Поделиться

Какие БпЛА Украина уже получила от США

По словам Чарли Дина, Украина получила от США большое количество БпЛА Switchblade 300 и быстро использовала их на поле боя.

600-е также используются в Украине, и их количество в стране быстро увеличивается. Сейчас 300-е по-прежнему превосходят по численности 600-е, но это скоро изменится, отмечает представитель оборонной компании AeroVironment. Поделиться

Также Дин считает, что использование такого оружия, как Switchblade 600, имеет решающее значение для поражения российских сил, оснащенных тяжелой броней.

По словам Дина, такие компании как AeroVironment также учатся на ежедневном опыте боевых действий в Украине.

Между компанией и украинскими операторами Switchblade существует постоянная связь, а это значит, что конструкции дронов могут быть улучшены или скорректированы в течение нескольких недель.

Switchblade 600 может нести заряд до 22 кг на расстояние до 40 км. Их особенно эффективно использовать против бронетехники.