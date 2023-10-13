Долетить до Пскова. В Україні створили унікальний дрон-камікадзе — відео

Новий український дрон долітає до 700 кілометрів. У нього корисне навантаження 50 кілограмів. Дрон не так легко збити, не так легко зафіксувати.
В Україні створили далекобійний дрон-камікадзе
Україна продовжує працювати над далекобійними дронами-камікадзе. Інженери створили безпілотник з дальністю польоту в 700 кілометрів, який може нести 50 кілограмів вибухівки.
За його словами, дрон-камікадзе дуже складно збити, коли він вже зайшов на ціль, майже неможливо. При цьому він вказав, що український БПЛА краще "Шахедів", які виробляє Іран і поставляє Росії.
Україна атакувала російські кораблі
СБУ спільно з Військово-морськими силами за допомогою дронів "Морський малюк" з експериментальним озброєнням вразили російський носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державин".
"Буян" атакували сьогодні, 13 жовтня, у бухті Севастополя. А корабель "Павел Державин" — 11 жовтня.
Деталі операції не розкривають.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-