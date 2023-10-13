Долетить до Пскова. В Україні створили унікальний дрон-камікадзе — відео

Новий український дрон долітає до 700 кілометрів. У нього корисне навантаження 50 кілограмів. Дрон не так легко збити, не так легко зафіксувати.

В Україні створили далекобійний дрон-камікадзе

Україна продовжує працювати над далекобійними дронами-камікадзе. Інженери створили безпілотник з дальністю польоту в 700 кілометрів, який може нести 50 кілограмів вибухівки.

Виготовили дрон-камікадзе, який долітає дуже далеко, 700 кілометрів, може, навіть, до Пскова долетіти. У нього корисне навантаження 50 кілограмів. Його не так легко збити, не так легко зафіксувати. У нього немає шасі, запуск через це проводиться через спеціальну установку, але це дуже сильно вплинуло на аеродинаміку і поліпшило пікірування, – розповів представник української компанії-виробника дронів. Поширити

За його словами, дрон-камікадзе дуже складно збити, коли він вже зайшов на ціль, майже неможливо. При цьому він вказав, що український БПЛА краще "Шахедів", які виробляє Іран і поставляє Росії.

Технологічно досконаліший за всіма показниками. В першу чергу тому, що у нас є доступ до світових технологій, якими ми дуже активно користуємося, – підсумував представник компанії. Поширити

Україна атакувала російські кораблі

СБУ спільно з Військово-морськими силами за допомогою дронів "Морський малюк" з експериментальним озброєнням вразили російський носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державин".

"Буян" атакували сьогодні, 13 жовтня, у бухті Севастополя. А корабель "Павел Державин" — 11 жовтня.

Деталі операції не розкривають.