СБУ та ВМС атакували ракетоносій "Буян" та корабель "Павел Державин" морськими дронами

Україна за допомогою дронів “Морський малюк” уразила російський ракетоносій “Буян” і патрульний корабель “Павел Державин”.
Україна атакувала російські кораблі
СБУ спільно з Військово-морськими силами за допомогою дронів "Морський малюк" з експериментальним озброєнням вразили російський носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державин".
"Буян" атакували сьогодні, 13 жовтня, у бухті Севастополя. А корабель "Павел Державин" — 11 жовтня.
Деталі операції не розкривають.
Атаки на кораблі РФ у Чорному морі
Нагадаємо, що зранку 13 жовтня ЗМІ повідомили про вибух у бухті Севастополя. Поблизу ракетного катера проекту "Буян-М" бачили дим.
12 жовтня поблизу Севастополя, ймовірно, був пошкоджений корабель «Павел Державин».
ЗМІ та місцеві телеграм-канали писали, що корабель міг підірватися на міні.
У серпні в СБУ показали, як виглядають дрони «Морський малюк».
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