СБУ та ВМС атакували ракетоносій "Буян" та корабель "Павел Державин" морськими дронами
Категорія
Україна
Дата публікації

СБУ та ВМС атакували ракетоносій "Буян" та корабель "Павел Державин" морськими дронами

"Морський малюк"
Джерело:  Суспільне

Україна за допомогою дронів “Морський малюк” уразила російський ракетоносій “Буян” і патрульний корабель “Павел Державин”.

Україна атакувала російські кораблі

СБУ спільно з Військово-морськими силами за допомогою дронів "Морський малюк" з експериментальним озброєнням вразили російський носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державин".

"Буян" атакували сьогодні, 13 жовтня, у бухті Севастополя. А корабель "Павел Державин" — 11 жовтня.

Деталі операції не розкривають.

Після першого підриву російські тральщики та водолази так і не змогли виявити наше ноу-хау. Вчора пощастило підводному човну “Алроса”, який поки що зумів втекти від наших розробок. Носій крилатих ракет “Буян” повторити подвиг “Алроси” не зміг, тому був сьогодні уражений на севастопольському рейді експериментальним озброєнням “Морських малюків”.

Атаки на кораблі РФ у Чорному морі

Нагадаємо, що зранку 13 жовтня ЗМІ повідомили про вибух у бухті Севастополя. Поблизу ракетного катера проекту "Буян-М" бачили дим.

12 жовтня поблизу Севастополя, ймовірно, був пошкоджений корабель «Павел Державин».

ЗМІ та місцеві телеграм-канали писали, що корабель міг підірватися на міні.

У серпні в СБУ показали, як виглядають дрони «Морський малюк».

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