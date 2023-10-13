СБУ та ВМС атакували ракетоносій "Буян" та корабель "Павел Державин" морськими дронами

Після першого підриву російські тральщики та водолази так і не змогли виявити наше ноу-хау. Вчора пощастило підводному човну “Алроса”, який поки що зумів втекти від наших розробок. Носій крилатих ракет “Буян” повторити подвиг “Алроси” не зміг, тому був сьогодні уражений на севастопольському рейді експериментальним озброєнням “Морських малюків”.