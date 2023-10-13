У бухті Севастополя на міні підірвався російський військовий корабель — відео

13 жовтня у бухті Севастополя пролунав вибух. Ймовірно, вибухнув російський військовий корабель.
У Севастополі пролунав вибух
Кореспондент “Крим.Реалії” повідомляє, що у Севастополі пролунав сильний вибух, який відчули навіть у віддалених частинах міста.
Російський глава міста традиційно заявив, що вибухи пов'язані із навчаннями військових РФ.
Nелеграм-канал "Кримський вітер" стверджує, що в морі вибухнув корабель проекту "Буян-М" – носій крилатих ракет «Калібр».
У Чорному морі підірвався корабель "Павел Державин"
12 жовтня поблизу Севастополя, ймовірно, був пошкоджений корабель «Павел Державин».
ЗМІ та місцеві телеграм-канали писали, що корабель міг підірватися на міні.
Керівниця пресцентру Сил оборони півдня Гуменюк казала, що «все може бути». У МО РФ жодної інформації з цього приводу не було.
У РФ є лише чотири подібних корвети – “Василий Быков”, “Дмитрий Рогачов”, “Павел Державин” і “Сергей Котов”.