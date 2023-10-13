У бухті Севастополя на міні підірвався російський військовий корабель — відео

У Севастополі пролунав вибух

Кореспондент “Крим.Реалії” повідомляє, що у Севастополі пролунав сильний вибух, який відчули навіть у віддалених частинах міста.

Російський глава міста традиційно заявив, що вибухи пов'язані із навчаннями військових РФ.

Nелеграм-канал "Кримський вітер" стверджує, що в морі вибухнув корабель проекту "Буян-М" – носій крилатих ракет «Калібр».

У Чорному морі підірвався корабель "Павел Державин"

12 жовтня поблизу Севастополя, ймовірно, був пошкоджений корабель «Павел Державин».

ЗМІ та місцеві телеграм-канали писали, що корабель міг підірватися на міні.

Керівниця пресцентру Сил оборони півдня Гуменюк казала, що «все може бути». У МО РФ жодної інформації з цього приводу не було.

У РФ є лише чотири подібних корвети – “Василий Быков”, “Дмитрий Рогачов”, “Павел Державин” і “Сергей Котов”.