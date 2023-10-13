13 октября в бухте Севастополя раздался взрыв. Вероятно, взорвался российский военный корабль.
В Севастополе раздался взрыв
Корреспондент "Крым.Реалии" сообщает, что в Севастополе раздался сильный взрыв, который слышали даже в отдаленных частях города.
Российский глава города традиционно заявил, что взрывы связаны с учениями военных РФ.
Телеграмм-канал "Крымский ветер" утверждает, что в море взорвался корабль проекта "Буян-М" – носитель крылатых ракет "Калибр".
В Черном море взорвался корабль "Павел Державин"
12 октября вблизи Севастополя, вероятно, был поврежден корабль "Павел Державин".
СМИ и местные телеграмм-каналы писали, что корабль мог взорваться на мине.
Руководитель пресс-центра Сил обороны юга Гуменюк говорила, что «все может быть». В МО РФ никакой информации на этот счет не было.
В РФ есть только четыре подобных корвета - "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин" и "Сергей Котов".