В Севастополе раздался взрыв

Корреспондент "Крым.Реалии" сообщает, что в Севастополе раздался сильный взрыв, который слышали даже в отдаленных частях города.

Российский глава города традиционно заявил, что взрывы связаны с учениями военных РФ.

Телеграмм-канал "Крымский ветер" утверждает, что в море взорвался корабль проекта "Буян-М" – носитель крылатых ракет "Калибр".

В Черном море взорвался корабль "Павел Державин"

12 октября вблизи Севастополя, вероятно, был поврежден корабль "Павел Державин".

СМИ и местные телеграмм-каналы писали, что корабль мог взорваться на мине.

Руководитель пресс-центра Сил обороны юга Гуменюк говорила, что «все может быть». В МО РФ никакой информации на этот счет не было.

В РФ есть только четыре подобных корвета - "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин" и "Сергей Котов".