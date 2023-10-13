СБУ и ВМС атаковали ракетоноситель "Буян" и корабль "Павел Державин" морскими дронами

Украина с помощью дронов "Морской малыш" поразила российский ракетоноситель "Буян" и патрульный корабль "Павел Державин".

Украина атаковала российские корабли

СБУ совместно с Военно-морскими силами с помощью дронов "Морской малыш" с экспериментальным вооружением поразили российский носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин".

"Буян" атаковали сегодня, 13 октября, в бухте Севастополя. А корабль "Павел Державин" - 11 октября.

Детали операции не раскрывают.

После первого подрыва российские тральщики и водолазы так и не смогли обнаружить наше ноу-хау. Вчера повезло подлодке "Алроса", которая пока сумела убежать от наших разработок. Носитель крылатых ракет "Буян" повторить подвиг "Алросы" не смог, поэтому был сегодня поражен на севастопольском рейде экспериментальным вооружением "Морских малышей". Поделиться

Атаки на корабле РФ в Черном море

Напомним, что с утра 13 октября СМИ сообщили о взрыве в бухте Севастополя. У ракетного катера проекта "Буян-М" видели дым.

12 октября вблизи Севастополя, вероятно, был поврежден корабль "Павел Державин".

СМИ и местные телеграмм-каналы писали, что корабль мог взорваться на мини.

В августе в СБУ показали, как выглядят дроны «Морской малыш».