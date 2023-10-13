СБУ и ВМС атаковали ракетоноситель "Буян" и корабль "Павел Державин" морскими дронами

Украина с помощью дронов "Морской малыш" поразила российский ракетоноситель "Буян" и патрульный корабль "Павел Державин".
Украина атаковала российские корабли
СБУ совместно с Военно-морскими силами с помощью дронов "Морской малыш" с экспериментальным вооружением поразили российский носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин".
"Буян" атаковали сегодня, 13 октября, в бухте Севастополя. А корабль "Павел Державин" - 11 октября.
Детали операции не раскрывают.
Атаки на корабле РФ в Черном море
Напомним, что с утра 13 октября СМИ сообщили о взрыве в бухте Севастополя. У ракетного катера проекта "Буян-М" видели дым.
12 октября вблизи Севастополя, вероятно, был поврежден корабль "Павел Державин".
СМИ и местные телеграмм-каналы писали, что корабль мог взорваться на мини.
В августе в СБУ показали, как выглядят дроны «Морской малыш».
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