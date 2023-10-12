В Черном море подорвался российский корабль "Павел Державин"

Что произошло с российским кораблем "Павел Державин"

Согласно данным украинских журналистов, ссылающихся на свои источники в Крыму, возле временно оккупированного Севастополя подорвался российский большой сторожевой корабль.

Инцидент произошел утром 12 октября.

Речь идет об известном судне "Павел Державин".

Пока не удалось выяснить, что произошло и как именно корабль мог быть подорван.

Учитывая такое разгильдяйство, которое позволяют себе представители Черноморского флота РФ… то не там совещание проведут, то не туда в море зайдут. Может все, что угодно случится. Мы уточняем обстоятельства, – прокомментировала инцидент спикера Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Поделиться

С комментарием по этому поводу также выступил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Я не могу вам предоставить никакой информации об обстоятельствах этого инцидента, назовем это так. Но факт такой есть, – сообщил он. Поделиться

Следует обратить внимание на то, что первыми о повреждениях "Павла Державина" начали писать крымские Телеграмм-каналы утром 12 октября, однако тогда подтверждений этой информации не было.

Местные жители рассказывали, что слышали звуки взрывов.

По одной из версий, он подорвался на мине.

Что известно о российском корабле "Павел Державин"

Этот патрульный корабль Черноморского флота РФ был заложен еще 7 лет назад на Зеленодольском ССЗ им. О.М. Горького (заводской №163).

Дальнейшее строительство происходило на ССС Залив в Керчи.

Впервые он был спущен на воду 21 февраля 2019 года.

27 ноября 2020 года в Новороссийске патрульный корабль Павел Державин приняли в состав Черноморского флота России.

Во время полномасштабной войны в Украине в июне 2022 года корабль усилил свое вооружение установленным на ЗПС зенитным ракетным комплексом Тор-М2КМ.

Стоит обратить внимание на то, что у страны-агрессорки таких корветов на воде всего четыре - "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин" и "Сергей Котов".